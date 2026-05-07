О последствиях обстрела сообщили в Днепропетровской ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Днепра 7 мая ночью и его последствиях?

В Днепре и разных районах Днепропетровской области в течение ночи 7 мая несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за различных угроз. Воздушные силы предостерегали об ударных беспилотниках российской армии и угрозах применения баллистического вооружения.

Ближе к 4 утра в Днепре прогремели взрывы. В 04:36 Александр Ганжа, глава областной военной администрации, сообщил о последствиях обстрела.

Уже есть информация, что получила ранения один человек. В квартире 5-этажного дома занялся пожар, повреждены и несколько домов рядом и автомобили.



Пожар в жилой многоэтажке в Днепре после обстрела / Фото ОВА

Где еще раздавались взрывы из-за российских атак?

6 мая состоялась массированная атака БпЛА на Сумы, тех было около 10. В результате удара двух дронов по детсаду погибли 2 женщины и 7 человек пострадали.

Также российская армия вечером ударила по Ориховской стеле в Запорожской области. Это символ несокрушимости украинцев и веры в победу, у нее оставляли флаги украинских подразделений.