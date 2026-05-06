О движении вражеских целей информируют Воздушные силы ВСУ. В то же время 24 Канал собрал всю информацию о взрывах и последствиях российской атаки.

Смотрите также Почему Украина сбила только 1 баллистическую ракету из 11: в Воздушных силах назвали причину

Куда движутся вражеские цели?

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите карту

К слову! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

17:57, 6 мая

Киевская область: БпЛА в направлении Дымера/Иванкова.

17:55, 6 мая

БпЛА в направлении Николаева.

17:48, 6 мая

БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.

17:47, 6 мая

БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Южное).