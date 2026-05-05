Почему силы ПВО сбили только одну баллистическую ракету, в эфире телемарафона объяснил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Почему работа ПВО по баллистике оказалась неэффективной?

По словам Игната, 8 вражеских ракет ударили в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Еще две ракеты, к счастью, не достигли целей – сейчас их ищут. Еще одну ракету противовоздушная оборона сбила.

Военный заметил, что Россия запустила баллистику из трех разных областей – Воронежской, Ростовской и Брянской. Таким образом враг рассредоточил баллистические средства. Именно поэтому удалось перехватить лишь одну ракету.

Игнат объяснил, что российские войска били баллистическими ракетами по объектам критической инфраструктуры и массово применяли дроны. По его словам, враг постоянно совершенствует беспилотники. Дронов с каналами управления появляется все больше, из-за чего ПВО работать все сложнее.

В то же время украинские силы уничтожили 150 воздушных целей: из 164 запущенных дронов 149 были сбиты. Речь идет о беспилотниках типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Игнат также отметил, что в прифронтовых регионах сбивать дроны труднее из-за особенностей размещения систем ПВО.

Отдельную проблему создают дроны-имитаторы: они не несут значительной угрозы, но очень похожи на ударные беспилотники. Из-за этого украинским военным приходится их сбивать, тратя дополнительные ресурсы и боеприпасы, чего и добивается враг.

Как Украина защищается от российских атак

Дроны-перехватчики сейчас сбивают около 40% российских воздушных целей, и этот показатель будет расти со стабилизацией погоды и совершенствованием систем. В то же время Россия адаптируется: увеличивает количество "Шахедов", модифицирует их и усложняет тактику атак. Поэтому украинские экипажи перехватчиков все чаще вынуждены не просто сбивать дроны, но и вступать с ними в управляемые воздушные бои.

По словам заместителя командующего силами ПВО Воздушных сил Юрия Черевашенко, враг даже оснащает БпЛА датчиками, которые позволяют им реагировать на свет, звук и движение, из-за чего они начинают маневрировать при попытке поражения.

Украина использует различные типы перехватчиков – преимущественно мультироторные, но также и летающие с фиксированным крылом. Их применяют в зависимости от скорости цели и условий боя.

Такие дроны стали промежуточным звеном ПВО: они дешевле авиации и эффективны там, где наземные огневые группы не могут достать цель.

Черевашенко отмечает, что ключ к повышению эффективности – масштабирование и развитие технологий: новые типы дронов, носители дронов и зенитно-дронные комплексы, которые могут дольше находиться в воздухе и работать как часть сети ПВО.

Отдельно авиационный эксперт Валерий Романенко отмечает, что будущее – за "дешевой ПВО". В частности, зенитные дроны стоимостью 1 – 3 тысячи долларов могут сбивать "Шахеды", которые стоят в десятки раз дороже (50 – 70 тысяч долларов).

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская ПВО в целом эффективно сбивает большинство воздушных целей, но имеет серьезную проблему – нехватку систем и ракет для противодействия баллистическим ударам. По его словам, именно антибаллистическая защита является самым слабым местом, хотя соответствующие комплексы в Украине есть, их просто недостаточно.

4 мая глава государства сообщил, что поставки антибаллистических ракет для Украины продолжится в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Об этом он сказал после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества.