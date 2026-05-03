Заместитель командующего силами непосредственного противовоздушного прикрытия Воздушных сил Юрий Черевашенко заявил Суспильному, что дроны-перехватчики уничтожают около 40 процентов всех воздушных целей. И заверил, что с улучшением погоды эта статистика будет расти.

Насколько эффективны дроны-перехватчики в Украине?

Наши оборонцы преимущественно используют БпЛА-перехватчики мультироторного типа. Однако фиксированное крыло тоже "популярно". Решение, какой дрон использовать, принимают в зависимости от обстоятельств, скорости воздушной цели или условий ее применения.

Беспилотники-перехватчики стали промежуточным звеном в эшелонированной обороне: их применяют в тех случаях, когда поднимать авиацию нецелесообразно, потому что дорого, в то же время мобильные огневые группы физически не могут достать цель.

"Чтобы повысить долю участия БпЛА-перехватчиков в уничтожении воздушных целей, одним из способов является масштабирование и усовершенствование. Новые типы дронов, дроны – носители других дронов, которые могут долго находиться в воздухе, а также разработка зенитно-дронных комплексов", – рассказал Черевашенко.

Так называемые универсальные экипажи умеют работать с различными моделями и типами перехватчиков. Менее опытные ограничиваются одной моделью БпЛА.

Сейчас погода стабилизируется, а потому доля участия дронов-перехватчиков будет расти. Улучшает работу экипажей и оптимизация радиолокационного поля.

Кроме этого, правительство расширило возможности для привлечения гражданских к борьбе с дронами. Речь о так называемой частной ПВО для бизнеса, работе добровольческих формирований территориальной общины (ДФТГ) и наборе молодежи в подразделения перехватчиков БпЛА по территориальному принципу.

Также в марте 2026 года вновь созданное командование беспилотных систем противовоздушной обороны реформировали в командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия.

Мы пришли к выводу, что нужно объединить средства "малой ПВО" для более эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам по единому замыслу и единому плану,

– подчеркнул Черевашенко.

Перехватчики присоединили к единой системе противовоздушной обороны под руководством региональных командований и тактических групп. Работу экипажей перехватчиков координируют с другими составляющими системы противовоздушной обороны государства: пилотируемой авиацией и наземными зенитными комплексами.

Обратите внимание! Корреспонденты 24 Канала побывали на мероприятии в рамках третьего потока акселерационной программы Defence Builder. Во время него стало известно, что сейчас в украинской оборонной промышленности непосредственно заняты полмиллиона человек, действуют более 30 сертифицированных частных школ операторов БпЛА, а более половины оружия, которое используют Силами обороны, изготовлена в Украине. Об этом сказал Мирослав Попович, Senior International Relations Manager Украинского совета оружейников (UCDI).

Россияне противостоят украинским дронам-перехватчикам

Теперь оккупанты тщательно готовят свои воздушные атаки – отслеживают потери беспилотников, уплотняют атаки и увеличивают количество бортов, модифицируют и совершенствуют дроны типа "Шахед"/"Герань" и "Гербера".

Это усложняет работу экипажей и требует увеличения их количества. (...) Наши экипажи уничтожали летательные аппараты, которые оборудованы датчиками движения, звука и датчиками света. Когда на них наводится прожектор или они чувствуют лишний шум, начинают псевдоманевры. Также БпЛА-перехватчики вступают в воздушные бои, чего раньше не было. То есть противодействие идет управляемым БпЛА в ручном управлении,

– объяснил Черевашенко.

Будущее за дешевой ПВО

Авиационный эксперт Валерий Романенко в разговоре с 24 Каналом рассказал, что Украина совершенствует и удешевляет собственную ПВО. Особенно интересными являются зенитные дроны. Они стоят 1 – 3 тысячи долларов и работают по "Шахедам", цена которых от 50 – 70 тысяч долларов.