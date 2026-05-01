После того как Twitch заблокировал российских стримеров за рекламу "Алабуга Политех", на YouTube начали исчезать видео с теми же интеграциями. Я успел зафиксировать 606 из них – с субтитрами, таймкодами, цитатами и локальными копиями.

Теперь это доказательная база. И теперь вопрос к Google: как платформа, блокировавшая пиратский контент за пару секунд, годами не замечала рекламной воронки к подсанкционному предприятию, где Россия составляет дроны для войны против Украины. Детали – в материале в материале 24 Канала.

Было максимум несколько дней, чтобы загрузить видео

Сначала все выглядело как очередной интернет-скандал. В ночь на 26 апреля Twitch заблокировал российских стримеров, которые транслировали киберспортивный турнир под брендом "Алабуга Политех". Список никнеймов пошел гулять по телеграммам. Кто-то радовался. Кто-то писал, что "это историческое событие".

Я думал о другом. Я думал о том, что сейчас будет дальше.

А дальше всегда бывает одно и то же. Российские блогеры, которые "не разбираются в политике" и "ничего не знают" и "против войны" начинают вдруг очень быстро "соображать" об ответственности, начинают массово удалять, вырезать свои фрагменты рекламы за которую им платил Кремль. На платформе Twitch видео живут часы. А на YouTube интеграции лежат годами. И именно на YouTube их кратно больше.

Через несколько часов после Twitch-банов мне написал Алексей Губанов – блогер JesusAVGN, который собственно и запустил всю историю с блокировкой стримеров. Он передал мне первичный массив ссылок на YouTube-видео российских блогеров с упоминаниями "Алабуги". Базу собирало его сообщество, координировал один из подписчиков. На входе было 606 ссылок.

И у меня было ощущение, что это гонка с часами.

Я сел за код. Написал скрипт, который начал последовательно загружать каждое видео вместе с субтитрами, описанием, метаданными, переводами, обложкой. Для фиксации. Каждое видео получило локальную копию, хеш SHA-256, идентификатор, отдельную папку. Параллельно работал второй алгоритм. Он "вычитывал" субтитры и искал упоминания "Алабуги", вариации написания, типичные маркеры интеграций.

28 апреля основной массив был скачан.

29 апреля российские блогеры начали чистить каналы. Кто-то удалял видео полностью. Кто-то оставлял ролик, но убирал описание со ссылкой на сайт колледжа. Кто-то вырезал сегмент с интеграцией и перезаливал. Удалений много. И они продолжаются.

Не спасет. Потому что то, что загружено 28-го, уже зафиксировано – с таймкодами, цитатами, локальными файлами, контрольными суммами. Это уже не скриншот в Twitter (сеть X), который можно отмазать фразой "фейк". Это доказательная база для проверки.

И именно с этого момента это история о платформах. Про YouTube. О Google. И о санкциях, которые или работают, или существуют только на бумаге.

Что на самом деле стоит за "Алабугой Политех"?

Я хочу сразу снять возможное недоразумение. "Алабуга Политех" подается внешне как технический колледж в Татарстане. Современный кампус. Турниры по Counter-Strike. Стипендии. Общежития. Молодежная риторика. Картинка будущего. Это фасад.

"Алабуга Политех" – это учебно-рекрутинговая программа, встроенная в экосистему особой экономической зоны "Алабуга". А эта зона находится одновременно под санкциями США, Европейского союза и Великобритании. Во всех трех случаях причина одна: участие в производстве российских ударных беспилотников.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби еще в июне 2023 года публично подтвердил, что Россия вместе с Ираном строит в Татарстане завод для производства ударных дронов. Этот завод в составе ОЭЗ "Алабуга". На территории именно этой зоны развернуто производство Shahed-136 и Shahed-131 в России их переименовали в "Герань-2" и "Герань-1". Тех самых, которыми еженедельно атакуют украинские города.

23 апреля 2026 года, за два дня до Twitch-скандала, Евросоюз ввел персональные санкции против Тимура Шагивалеева (гендиректора ОЭЗ "Алабуга"). В сюжете российского провоенного телеканала "Звезда" он лично хвастался этим производством, называя его крупнейшим заводом ударных беспилотников в мире.

А теперь – главное. Журналистские расследования издания "Протокол" и YouTube-канала "РЗВРТ" зафиксировали: несколько сотен студентов колледжа "Алабуга Политех" привлечены к сборке "Шахедов". Производственную практику в рамках "обучения" они проходят на тех самых линиях, где собирают дроны, которые летят по Украине.

"Алабуга" не скрывает этого внутри страны. В TikTok-роликах для российских абитуриентов прямо обещают, что несовершеннолетние студенты на производстве боевых дронов будут получать от 150 до 350 тысяч рублей в месяц. Это публичный оффер. Военно-промышленный комплекс, который рекрутирует подростков на зарплату выше средней по стране.

Формально – продают как образование. Этим и прикрываются. Но де-факто – нормализуют участие молодежи в производстве оружия.

И именно эту нормализацию годами транслировали западные платформы. Одетую в кроссовки, мерч, киберспорт и лица популярных блогеров.

Twitch. Взрыв и... откат?

То, что произошло на Twitch в ночь на 26 апреля, важно понять точно. Потому что там одновременно сильный прецедент и слабая реакция.

Прецедент сильный. Пользователи заметили, что официальный аккаунт alabugapolytech транслирует турнир по Counter-Strike 2 с рекламными баннерами. В стримах комментаторов – интеграции, описания со ссылками, баннер "Алабуга Политех Кап". Блогер Хесус поднял тему в русскоязычном сегменте. Жалобы пошли массово. И Twitch отреагировал быстро: сначала забанил сам аккаунт колледжа, потом и стримеров и комментаторов, которые участвовали.

В общем, по разным данным, под блокировку попали от 15 до 20 аккаунтов. Среди них стримеры с сотнями тысяч подписчиков. Среди заблокированных – Анна Akyuliych Чернюк (более миллиона фолловеров), Кирилл poka Старовойтов (601 тысяча), Алексей PCH3LK1N Пчелкин (573 тысячи), Илья fANDER Багреев (503 тысячи), Михаил Dosia Столяров, Егор flamie Васильев (экс-NAVI). Общая аудитория заблокированных каналов – около 4,9 миллиона.

Это действительно беспрецедентно. Западная платформа применила санкционную логику к конкретным российским инфлюенсерам за рекламу конкретного подсанкционного предприятия.

Теперь о слабости.. Почти сразу после первой волны банов часть аккаунтов Twitch разблокировал. Не всех, не публично и не с объяснениями. Но достаточно много, чтобы российские блогеры сразу начали трактовать это как "ошибочную активацию автомодерации" и возвращаться в обычный ритм.

Украинское сообщество восприняло этот разворот как холодный душ. Платформа показала, что технически она способна реагировать быстро. Но также показала, что без постоянного внешнего давления корпоративная инерция победит санкционную логику. Бан откатывается. Блогер возвращается. Производитель "Шахедов" остается без публичного ответа.

И вот тут начинается моя часть истории..

YouTube. Главное поле, которое годами не замечали

Кейс с блокировкой на Twitch – это взрыв. Громкий, видимый, медийный. Но если посмотреть на масштаб, основная реклама "Алабуги" жила не там. Она жила на YouTube.

Логика проста. Трансляции с турнира длятся несколько часов и исчезают. YouTube-видео, как я говорил, живут годами. На Twitch – десятки инфлюенсеров. На YouTube – сотни. Чувствуете разницу масштаба?

Пока длился Twitch-скандал, в российском сегменте YouTube сообщество антивоенных пользователей запустило свой публичный список блогеров, которые рекламировали колледж. На момент моей обработки данных, в списке было около 472 авторов. Суммарная аудитория этих каналов это более 531 миллион подписчиков. Я не ошибся. Более полумиллиарда подписок на блогеров, в видео которых в разные годы появлялись упоминания, интеграции или репортажи про "Алабугу Политех".

Среди них топовые российские ютуберы с мультимиллионными каналами. Блогер HiMan с аудиторией около 19,5 миллиона подписчиков опубликовал репортаж о колледже три года назад. Он до сих пор висит на канале не удаленный, не перезалитый. Другие имеют интеграции, в которых прямая реклама поступления и трудоустройства совмещена с картинкой лабораторий, общежитий и "технологического будущего". Есть видео, где несовершеннолетние подростки рассказывают перед камерой, как они работают на производстве боевых дронов.

Этот контент годами лежал в открытом доступе. Это шок. На платформе американской компании Google. В стране, государственные институты которой внесли ОЭЗ "Алабуга" в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами. И ни разу за все это время YouTube не провел системного просмотра.

Я хочу, чтобы это услышали. Вопрос в том, почему система модерации не увидела многолетнюю, повторяющуюся, систематическую рекламную кампанию подсанкционной структуры, связанной с производством оружия, направленной против страны-партнера США и ЕС.

И почему пришлось ждать, пока группа независимых людей – антивоенные россияне, украинские журналисты, киберспортивное сообщество – заставит платформу услышать.

Как из 606 ссылок родилась доказательная база?

Просто чтобы было понятно, почему эта история вообще существует в форме, с которой теперь можно обращаться официально.

Сырой список ссылок – это еще не доказательство. К сожалению. Можно проверить вручную: открыть, послушать, перевести на скрин, сохранить. Я это делал на первых десяти. На сто я потратил бы неделю. На 606 – месяц как минимум. У меня не было месяца. У меня было несколько дней, пока видео не начали исчезать.

Поэтому я перевел все на техническую рейку.

Этап первый – архивация.

Скрипт последовательно загружал каждое видео в режиме минимального качества (для уменьшения веса архива), но с полным пакетом метаданных: заголовок, описание, дата загрузки, канал, количество просмотров, теги, все доступные субтитры (включая русский и автоматически сгенерированный), миниатюра.

Каждое видео получило отдельную папку, названную его идентификатором в YouTube. В папке есть файл видео, файл субтитров, файл описания, JSON с метаданными, миниатюра. Отдельно посчитал SHA-256 для каждого файла и собрал их в манифест. Это означает одно: любая будущая проверка может доказать, что файл не модифицирован после фиксации.

Из 606 ссылок полностью прошли 526 видео. Остальные или уже удалены автором, или приватизированы, или заблокированы по региону, или возрастные ограничения. Все эти статусы тоже зафиксированы для каждой ссылки видно, почему она недоступна и по состоянию на когда.

Этап второй – поиск упоминаний.

Отдельный алгоритм прошелся по всем субтитрам, описаниях и заголовках 526 архивированных видео. Искал сильные упоминания ("Алабуга", "алабуга политех", официальные написания), фонетические варианты (для случаев, когда автоматические субтитры ошибались – "лабуга", "елабуга", "alavuga"), маркеры продвижения ("поступать", "подать заявку", "зарплата", "турнир", "работа", "обучение", "бизнес-кэтс", "спонсор"), ссылки на сайты колледжа, заявки, формы. Каждое найденное вхождение – это одно упоминание, привязанное к конкретному таймкоду в конкретном видео.

На выходе – 11 611 упоминаний в 396 видео от 320 уникальных каналов.

Этап третий – нормализация в человеческое досье.

Из сырого массива на 11 тысяч строк доказательная база превратилась в структурированный Excel-файл. В нем: 849 доказательных блоков (это сгруппированные по контексту фрагменты), 448 приоритетных кейсов для ручной проверки, сводка по видео, перечень недоступных видео со статусами, методология, дисклеймеры. Каждый приоритетный кейс имеет таймкод, цитату из субтитров, контекст вокруг, ссылку на канал, локальный путь к файлу и хеш.

Я сознательно не поручал алгоритму решать, что является рекламой "Алабуги", а что нет. Это работа журналистов, юристов, модераторов YouTube. Моя задача была обеспечить, чтобы у них было с чем работать. Даже если сами видео в интернете исчезнут.

И вот здесь я хочу вернуться к дате. 28 апреля я завершил основную архивацию. 29 апреля российские блогеры начали массово убирать интеграции (а некоторые даже и раньше). Если они надеются, что удаление спасет – оно не спасет. Файлы уже зафиксированы. Хэши уже посчитаны. Цитаты уже выписаны из субтитров – а субтитры до сих пор лежат в пакете вместе с оригинальным видео. Перезаливка ничего не меняет. Удаление ничего не меняет. Архив существует локально, синхронизирован в несколько мест, и его уже получили соответствующие структуры.

Что показала доказательная база?

Я не буду в этой статье называть конкретные каналы. Каждый кейс должен пройти ручную проверку, и это работа юристов, а не журналиста-одиночки. Но типы контента, которые видно в финальной таблице, стоит объяснить.

Первый тип – прямая рекламная интеграция. Блогер в середине обычного развлекательного видео переходит к сегменту о колледже. Рассказывает об условиях поступления, стипендии, современный кампус, возможности трудоустройства. В описании ссылка на официальный сайт или форму заявки. Иногда сегмент обозначен как партнерский, иногда – нет (что отдельно нарушает правила, которые обязывают обозначать рекламу).

Второй тип – репортаж или влог из кампуса. Блогер едет в Татарстан, снимает лаборатории, общается со студентами, показывает общежития. Это самый дорогой формат. Туда, вероятно, заходят самые большие бюджеты. В таких видео реклама не выглядит как реклама. Она выглядит как обещание – "смотри, как можно жить".

Третий тип – киберспортивные упоминания. Блогер комментирует турнир "Алабуга Политех Кап", показывает в кадре баннер, читает вслух промокоды и ссылки, интегрирует упоминание в рамках стандартного спортивного контента. Это наиболее завуалированная форма.

Четвертый тип – подростковый контент. Это самое трудное для просмотра. В видео для аудитории 14 – 18 лет упоминание "Алабуги" может быть вмонтировано как "куда идти после девятого класса" или "топ лучших колледжей России". Зритель – старшеклассник, который выбирает, где учиться. Ему не объясняют, что в кампусе этого колледжа собирают дроны, которые летят по украинским городам.

Пятый тип – сами студенты на камеру. Отдельная категория, которая в архиве тоже есть: видео, где несовершеннолетние подростки рассказывают в соцсетях о своей работе на производстве. Это материал, нарушающий одновременно правила YouTube по контенту с участием несовершеннолетних и санкционный режим – потому что демонстрирует непосредственную работу на санкционированном объекте.

Общая картина. Ни в одном из этих типов контента зритель, особенно молодой, не получает никакого предупреждения о том, чем реально является "Алабуга". Ее успешно подают как технологический университет, лидер в робототехнике, кампус мечты, место, где можно заработать больше, чем родители. Никогда – как подсанкционную структуру, где ежедневно собирают дроны для войны.

Собственно, в этом и весь смысл кампании. "Алабуга" не покупала рекламу своего колледжа. Она покупала себе право выглядеть "нормально".

Деньги. Чего мы не знаем точно и почему это не меняет сути?

Отдельная тема, на которой я хочу быть осторожным. В открытых российских источниках и в разговорах с людьми с рекламного рынка ходят оценки, что отдельные интеграции с "Алабугой" на топовых YouTube-каналах могли стоить от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей за видео. Цифры в диапазоне 5 миллионов за одну интеграцию я встречал. Я не имею в руках бухгалтерского документа, поэтому подаю это как оценку, а не как подтвержденный факт.

Но даже без точных бюджетов масштаб кампании очевиден.

Реклама "Алабуги" в российском YouTube существует как минимум с 2021 года. С момента, когда глава Татарстана Рустам Минниханов лично открывал колледж под вывеской "новых Илонов Масков". Сначала как образовательный стартап. А после 24 февраля 2022 года как рекрутинговая воронка для производства, которая с 2023-го занимается сборкой "Шахедов". 472 блогера в публичном списке. Сотни видео. Суммарная аудитория в полмиллиарда подписок. Кампания, которая не останавливалась даже под санкциями.

"Совпадение? Не думаю!" Так выглядит ресурсная, управляемая, многолетняя пиар-операция с государственным финансированием.

Это деньги, которые платились не за образование. Это деньги, которые платились за легитимизацию военно-промышленного предприятия в глазах подростков.

Это вопрос уже не к блогерам. Это вопрос к Google.

Теперь главное. То, ради чего я вообще писал этот текст.

Украинское государство уже отреагировало на эту ситуацию публично. В совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства молодежи и спорта говорилось прямо: Россия все активнее использует киберспорт как инструмент пропаганды и привлечения молодежи в свой военно-промышленный комплекс. Ведомства поблагодарили Twitch за реакцию на "Алабуга Политех Кап" и задали Google логичный вопрос готова ли YouTube применить тот же стандарт, который уже применил Twitch.

Этот вопрос не риторический. У Google есть развернутая инфраструктура санкционного комплаенса для рекламных продуктов. У YouTube есть правила, которые обязывают авторов декларировать оплаченные интеграции. У платформы есть механизмы пересмотра каналов, демонетизации, удаления видео, забастовок и блокировок для системных нарушителей. Все эти инструменты существуют. Все они регулярно применяются к музыкальным правообладателям, к политической рекламе, к медицинской дезинформации.

Вопрос – будут ли они применены к рекламе подсанкционного предприятия, дочернего к российскому ВПК?

И отдельный пункт, который касается уже не Google, а политического уровня.

Google – американская компания. ОЭЗ "Алабуга" – в списке OFAC SDN, самом жестком санкционном режиме США. По этому режиму американские лица и компании не могут оказывать услуги санкционированным структурам. В том числе рекламные. Если многолетняя рекламная кампания подсанкционного предприятия спокойно существует внутри продукта американской корпорации – это вопрос санкционного контроля и профильных комитетов Конгресса.

Вот почему эта история должна быть доведена не до того момента, когда YouTube выдаст пресс-релиз о "техническом просмотре". А до момента, когда американские регуляторы начнут задавать Google те же вопросы, которые сейчас задаем мы.

Тест для всех

Я закончу так, как начинал. У меня было несколько дней, пока видео не начали исчезать. Большинство из них я успел зафиксировать. Доказательная база существует. Она передана в украинские структуры. Часть материалов уже в работе. Она также может быть использована для обращений к YouTube, Google, европейским регуляторам и западным партнерам.

Twitch показал, что да, можно реагировать быстро. Но также показал, что без постоянного давления реакция откатывается. Уже через несколько дней часть заблокированных стримеров разблокировали. Я верю, что системный ответ появляется только тогда, когда есть давление, доказательства и политическая воля.

С давлением и доказательствами теперь все в порядке.

Остается вопрос воли.

"Алабуга" три года покупала себе право выглядеть как нормальный колледж. Сотни российских блогеров – сознательно или нет – это право продавали. YouTube – сознательно или нет – эту продажу позволял. Теперь вся эта кампания зафиксирована: видео, таймкоды, цитаты, файлы, хеши, даты. И вопрос, который теперь стоит на столе, звучит просто.

Если платформа действительно не знала, то пусть посмотрит. Я помогу. А если знала... Пусть объяснит, почему молчала.