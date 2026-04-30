Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что раньше Украина сбивала "Шахеды" различными ракетами. Сейчас их не хватает по разным причинам. В частности западные предприятия не готовы к широкомасштабным боевым действиям. Они не могут поставлять достаточное количество зенитных ракет. Поэтому одно из недавних прекрасных решений – зенитные дроны.

Как удалось усилить украинскую ПВО?

По словам Романенко, новый министр обороны Михаил Федоров уже внедрил ряд важных решений, которые дают свой результат. В частности Украина внедряет в собственную противовоздушную оборону антидроновую подсистему. Улучшают как систему обнаружения и оповещения, так и систему автоматического целераспределения с системой управления мобильными огневыми группами.

Развертывается система местной ПВО. Слышали о частной ПВО, которая является фактически "оружием последнего шанса" для прикрытия предприятий. Наша ПВО совершенствуется. А главное – удешевляется. Ведь мы не в состоянии использовать такое количество денег, которое тратят россияне на войну,

– отметил Романенко.

Что с ПВО на прифронтовых территориях?

Как отметил Романенко, россияне преимущественно используют на прифронтовых территориях дешевые ударные беспилотники "Молния". Проблема в том, что они чрезвычайно дешевые. Но Украина нашла решение.

Зенитный дрон стоит 1 – 3 тысячи долларов. Стоимость "Шахеда" – от 50 – 70 тысяч долларов. Нам выгодно работать против них зенитными дронами. А вот стоимость "Молний" – несколько сотен долларов. И дешевый дрон всегда можно выпускать в огромном количестве,

– сказал эксперт.

Украина нашла интересное новое решение, как противодействовать таким беспилотникам. В частности уже существуют дроны, которые имеют на своем борту фактически обрез. Он выстрелом уничтожает "Молнию" или другой БпЛА, а затем летит на другую цель или садится на землю.

Что известно об украинских инновациях на поле боя?

Украина активно вкладывается в наземные роботизированные комплексы. Международные партнеры помогают в этом. Однако сейчас активнее всего на фронте работают НРК именно украинского производства.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в первом полугодии 2026 года Украина хочет законтрактовать 25 тысяч НРК. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Недавно благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" собирал 100 миллионов гривен на новую технологию в сфере FPV-дронов. Это будут беспилотники, против которых Россия пока не имеет противодействия.