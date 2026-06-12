Об этом 12 июня российский диктатор Владимир Путин заявил на встрече с участниками так называемой "СВО".

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Что сказал Путин о разработке аналога Starlink?

Путин заявил, что страна работает над развитием собственной низкоорбитальной спутниковой группировки, которая, по его словам, "ничем не уступает Starlink".

По словам российского лидера, спутниковая система должна обеспечить эффективное управление, в частности тяжелыми беспилотниками, а также усилить возможности российских войск в противодействии дронам.

Путин отметил, что Россия продолжает наращивать количество спутников на низкой околоземной орбите. Он подчеркнул, что ключевой задачей остается дальнейшее масштабирование спутниковой группировки и расширение ее функциональных возможностей.

Надеюсь,что на земле вы это в ближайшее время почувствуете,

– цинично заявил Путин, комментируя перспективы использования новых технологических решений.

Напомним, в начале февраля 2026 года Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX ввело механизм блокировки незаконно используемых терминалов Starlink, которые попадали к российским войскам через «серые» схемы поставок. Основой системы стала модель "белых списков", позволяющая работать только авторизованным устройствам в зоне боевых действий.

Известно, что российская армия массово завозила терминалы через третьи страны и использовала их для связи и управления беспилотниками, в частности ударными дронами. Это обеспечивало оккупантам устойчивый спутниковый канал для координации подразделений даже в условиях РЭБ.

Отныне система предусматривает обязательную регистрацию устройств через украинские сервисы, после чего они вносятся в разрешенную базу, а все остальные автоматически блокируются. После ее запуска сообщается об ухудшении связи на отдельных участках фронта и снижении эффективности российских дронов.