Про це 12 червня російський диктатор Володимир Путін заявив на зустрічі з учасниками так званої "СВО".

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Що сказав Путін про розробку аналога Starlink?

Путін заявив, що країна працює над розвитком власного низькоорбітального супутникового угруповання, яке, за його словами, "нічим не поступається Starlink".

За словами російського лідера, супутникова система має забезпечити ефективне керування, зокрема важкими безпілотниками, а також посилити можливості російських військ у протидії дронам.

Путін зазначив, що Росія продовжує нарощувати кількість супутників на низькій навколоземній орбіті. Він підкреслив, що ключовим завданням залишається подальше масштабування супутникового угруповання та розширення його функціональних можливостей.

Сподіваюся, що на землі ви це найближчим часом відчуєте,

– цинічно заявив Путін, коментуючи перспективи використання нових технологічних рішень.

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року Міністерство оборони України спільно з компанією SpaceX запровадило механізм блокування незаконно використовуваних терміналів Starlink, які потрапляли до російських військ через "сірі" схеми постачання. Основою системи стала модель "білих списків", що дозволяє працювати лише авторизованим пристроям у зоні бойових дій.

Відомо, що російська армія масово завозила термінали через треті країни та використовувала їх для зв'язку і керування безпілотниками, зокрема ударними дронами. Це забезпечувало окупантам стійкий супутниковий канал для координації підрозділів навіть в умовах РЕБ.

Відтепер система передбачає обов'язкову реєстрацію пристроїв через українські сервіси, після чого вони вносяться до дозволеної бази, а всі інші автоматично блокуються. Після її запуску повідомляється про ускладнення зв'язку на окремих ділянках фронту та зниження ефективності російських дронів.