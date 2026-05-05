Чому сили ППО збили лише одну балістичну ракету, в ефірі телемарафону пояснив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Чому робота ППО по балістиці виявилася нефективною?

За словами Ігната, 8 ворожих ракет влучили у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Ще дві ракети, на щастя, не дісталися цілей – зараз їх шукають. Ще одну ракету протиповітряна оборона збила.

Військовий зауважив, що Росія запустила балістику з трьох різних областей – Воронезької, Ростовської і Брянської. У такий спосіб ворог розосередив балістичні засоби. Саме тому вдалося перехопити лише одну ракету.

Ігнат пояснив, що російські війська били балістичними ракетами по об'єктах критичної інфраструктури та масово застосовували дрони. За його словами, ворог постійно вдосконалює безпілотники. Дронів із каналами управління з'являється дедалі більше, через що ППО працювати дедалі складніше.

Водночас українські сили знищили 150 повітряних цілей: із 164 запущених дронів 149 були збиті. Йдеться про безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Ігнат також зазначив, що у прифронтових регіонах збивати дрони важче через особливості розміщення систем ППО. Окрему проблему створюють дрони-імітатори: вони не несуть значної загрози, але дуже схожі на ударні безпілотники. Через це українським військовим доводиться їх збивати, витрачаючи додаткові ресурси й боєприпаси, чого й домагається ворог.

Як Україна захищається від російських атак

Дрони-перехоплювачі зараз збивають близько 40% російських повітряних цілей, і цей показник зростатиме зі стабілізацією погоди та вдосконаленням систем. Водночас Росія адаптується: збільшує кількість "Шахедів", модифікує їх і ускладнює тактику атак. Через це українські екіпажі перехоплювачів дедалі частіше змушені не просто збивати дрони, а й вступати з ними в керовані повітряні бої.

За словами заступника командувача сил ППО Повітряних сил Юрія Черевашенка, ворог навіть оснащує БпЛА датчиками, які дозволяють їм реагувати на світло, звук і рух, через що вони починають маневрувати при спробі ураження.

Україна використовує різні типи перехоплювачів – переважно мультироторні, але також і літаючі з фіксованим крилом. Їх застосовують залежно від швидкості цілі та умов бою.

Такі дрони стали проміжною ланкою ППО: вони дешевші за авіацію і ефективні там, де наземні вогневі групи не можуть дістати ціль.

Черевашенко наголошує, що ключ до підвищення ефективності – масштабування і розвиток технологій: нові типи дронів, носії дронів та зенітно-дронові комплекси, які можуть довше перебувати в повітрі та працювати як частина мережі ППО.

Окремо авіаційний експерт Валерій Романенко зазначає, що майбутнє – за "дешевою ППО". Зокрема, зенітні дрони вартістю 1 – 3 тисячі доларів можуть збивати "Шахеди", які коштують у десятки разів дорожче (50 – 70 тисяч доларів).

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українська ППО загалом ефективно збиває більшість повітряних цілей, але має серйозну проблему – нестачу систем і ракет для протидії балістичним ударам. За його словами, саме антибалістичний захист є найслабшим місцем, хоча відповідні комплекси в Україні є, їх просто недостатньо.

4 травня глава держави повідомив, що постачання антибалістичних ракет для України продовжиться в межах програми PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Про це він сказав після розмови з генсеком НАТО Марком Рютте на полях саміту Європейської політичної спільноти.