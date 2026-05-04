Про це президент України повідомив в понеділок, 4 травня, після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що відбулася у Єревані на полях саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС).

Читайте також "Це дефіцит": Зеленський відповів, чи зупинилося постачання озброєння від США

Яке озброєння отримає Україна?

Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили реалізацію програми PURL і залучення нових внесків від партнерів.

Важливо, що є підтвердження від Марка (Рютте, – 24 Канал), що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі,

– написав глава держави.

За словами президента, також важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом.

Окремо Зеленський подякував за підтримку України у боротьбі проти російської агресії та участь у програмі PURL, яка допомагає захищатися від російських балістичних атак.

Довідка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна ініціатива США та НАТО, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням за рахунок цільового фінансування постачань із США. У межах цієї програми країни-партнери перераховують кошти до спільного фонду відповідно до узгодженого з Україною, США та НАТО переліку пріоритетних потреб. Такий механізм дозволяє краще координувати допомогу, пришвидшувати закупівлі та оперативніше постачати на фронт озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.

Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський прибув до Єревану: це перший за 24 роки візит президента України до Вірменії.

Саме в Єревані відбувається саміт Європейської політичної спільноти, на якому присутні понад 30 європейських лідерів та прем'єр-міністр Канади. Серед учасників: Емманюель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтері Орпо, Марк Карні, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн і Марк Рютте.

Окрім Марка Рютте, Володимир Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За словами президента, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.

Лідери країн вже обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії.

Військова допомога для України: останні новини