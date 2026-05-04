Про це президент України повідомив в понеділок, 4 травня, після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що відбулася у Єревані на полях саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС).
Яке озброєння отримає Україна?
Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили реалізацію програми PURL і залучення нових внесків від партнерів.
Важливо, що є підтвердження від Марка (Рютте, – 24 Канал), що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі,
– написав глава держави.
За словами президента, також важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом.
Окремо Зеленський подякував за підтримку України у боротьбі проти російської агресії та участь у програмі PURL, яка допомагає захищатися від російських балістичних атак.
Довідка. PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна ініціатива США та НАТО, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням за рахунок цільового фінансування постачань із США. У межах цієї програми країни-партнери перераховують кошти до спільного фонду відповідно до узгодженого з Україною, США та НАТО переліку пріоритетних потреб. Такий механізм дозволяє краще координувати допомогу, пришвидшувати закупівлі та оперативніше постачати на фронт озброєння, яке складно замінити європейськими аналогами.
Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський прибув до Єревану: це перший за 24 роки візит президента України до Вірменії.
Саме в Єревані відбувається саміт Європейської політичної спільноти, на якому присутні понад 30 європейських лідерів та прем'єр-міністр Канади. Серед учасників: Емманюель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтері Орпо, Марк Карні, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн і Марк Рютте.
Окрім Марка Рютте, Володимир Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За словами президента, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.
Лідери країн вже обговорили співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії.
Військова допомога для України: останні новини
30 квітня стало відомо, що Пентагон розблокував 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, яку раніше ухвалив Конгрес. Це сталося після кількох тижнів тиску американських законодавців, які вимагали пояснення затримки.
Раніше також повідомлялося, що Пентагон розглядав можливість перенаправити частину допомоги, призначеної для України, на Близький Схід. Йшлося, зокрема, про ракети-перехоплювачі ППО в межах програми PURL, через яку партнери купують американське озброєння для Києва.
Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу також заявляв, що ризик скорочення постачань ракет до Patriot з боку США є цілком імовірним. За його словами, для України це особливо небезпечно, бо йдеться про ракети, без яких складніше збивати балістику.