Україна продовжує працювати з партнерами для посилення української ППО. Про це глава держави заявив під час інтерв'ю для телемарафону.

Що сказав Зеленський про проблемні місця в ППО України?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ефективність роботи української протиповітряної оборони залишається високою, однак вона все ще має вразливість. За його словами, основною проблемою є антибалістичний напрямок через дефіцит відповідних систем і ракет. Вони є на озброєнні, проте їхня кількість недостатня.

Глава держави додав, що у ніч на 25 квітня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Загалом зафіксували 666 повітряних цілей, серед яких балістичні та крилаті ракети, а також велика кількість дронів. Українські сили ППО знищили більшість із них, однак зафіксовано влучання 13 ракет і 36 безпілотників у 23 об'єкти.

За словами президента, ворог і надалі цілеспрямовано атакує цивільну та критичну інфраструктуру. Найбільше постраждало місто Дніпро, також наслідки ударів зафіксовані на Чернігівщині, Харківщині та Одещині.

Президент наголосив, що такі атаки мають спонукати світ до швидких і рішучих дій, зокрема щодо посилення української ППО.

Зверніть увагу! Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Росія масовано атакує Україну, виснажуючи протиповітряну оборону. Ворог хоче збільшити кількість атак до 7 на місяць. Навіть попри високий відсоток збиття ворожих засобів нападу, ППО не може повністю впоратися з кількістю ракет та дронів, які Росія використовує для масованих атак.

Які наслідки російських атак фіксують в Українських регіонах?

У Дніпрі внаслідок ворожих атак загинули п'ятеро людей, ще 46 дістали поранення, серед них – діти та двоє поліцейських. У місті зафіксовано значні руйнування: пошкоджено житлові будинки, підприємства та промислову інфраструктуру, зруйновано багатоквартирний будинок, а також обстріляно автозаправну станцію.

Внаслідок ударів на Одещині зруйновано три одноповерхові житлові будинки та господарську споруду, також пошкоджено сім автомобілів. Через влучання спалахнула пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, двоє людей дістали поранення.

Під обстріл потрапила й Біла Церква, де сталися пожежі та виникло сильне задимлення, тому мешканців закликали щільно зачиняти вікна й двері. У Харкові також зафіксовано серйозні руйнування, відомо про двох постраждалих.