Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на Дніпро?

На півдні Одещини унаслідок атаки пошкоджено житлову забудову та припортову територію. Виникли пожежі, наразі вони ліквідовані.

На жаль, травми отримали 2 людини. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Унаслідок влучань пошкоджено та зруйновано 3 приватні житлові будинки, господарське приміщення та 7 автівок.

На місцях продовжуються роботи з усунення наслідків.

Наслідки атаки на Одещині / Фото ОВА та ДСНС

Росія завдала масованого удару по Україні

Уночі Росія запустила по Україні 666 повітряних цілей. Летіли різних типів ракети та ударних безпілотників. Основний напрямок удару – Дніпро.

Вночі атаки по Дніпру спричинили пожежі та пошкодження будівель. Загалом постраждало щонайменше 18 людей.

На ранок атака на місто продовжилася. Зокрема, після ранкових ударів в передмісті загорілася АЗС та 3 вантажівки.