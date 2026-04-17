Таку думку 24 Каналу висловив директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, пояснивши, що варто зважати на кількість засобів, які запускає Росія. Їх дуже багато.

Чому прильоти все одно будуть?

Треба розуміти, що сьогодні Росія зробила ключову ставку на виснаження протиповітряної оборони України. Також вона хоче зменшити наші можливості перехоплювати цілі. Росіяни бачать, що сили ППО можуть впоратися з трьома – чотирма масованими обстрілами на місяць. Ми перехоплюємо умовно 98%. Тож ворог хоче збільшити кількість атак.

Часто є нарікання, що збили все, 98% перехоплення, але все одно щось прилітає. Але росіяни запускають по 40 ракет, по 20 ракет. Це теж треба розуміти. Тому прильоти все одно будуть,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

За його словами, сьогодні варто зрозуміти найважливіше – Росія працює на методичне виснаження нашої протиповітряної оборони. Треба звернути увагу навіть не на те, куди б'є ворог, а з якою метою він це робить.

До уваги! Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія готується до 7 масованих обстрілів на місяць. Він пояснив, що під масованою атакою мається на увазі запуск близько 400 безпілотників і приблизно 20 ракет. Очільник МЗС додав, що сьогодні ППО здебільшого перехоплює 90% цілей.

