Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемаратону.

До теми Рекордна угода Пентагону прискорить виробництво ракет для Patriot, – WSJ

Що розповів Ігнат про боєкомплект Patriot в Україні?

Юрій Ігнат нагадав, що нещодавно Повітряні сили показали відео з позицій Patriot, де було видно стан боєкомплекту. Полковник зазначив, що на одній з установок залишалося лише 2 ракети з 8, що свідчить про високу інтенсивність використання систем.

Він також припустив, що цей комплекс міг застосовуватися під час останніх атак, оскільки відео було зняте напередодні. За словами представника ПС, це ще раз підтверджує гостру потребу в додаткових ракетах для систем Patriot.

Ігнат наголосив, що українські військові мають значний досвід експлуатації цих комплексів і готові ділитися ним із партнерами. Водночас попри високий рівень підготовки, захисники змушені економити боєприпаси та використовувати їх максимально ефективно.

У нас люди підготовлені 24 на 7, не лише вміють відбивати успішно балістику, раціонально використовуючи ракети, там не декілька, а намагаються заощадити, щоб було на потім,

– пояснив представник Повітряних сил.

Він додав, що системи працюють навіть у складних умовах, зокрема під час сильних морозів. Однак ключовою проблемою залишається забезпечення ракетами.

"Питання зараз дійсно в ракетах дуже серйозне", – підсумував полковник.

До речі, військовий експерт Павло Нарожний зауважив в етері 24 Каналу, що українські фахівці ЗРК Patriot працюють ефективніше за американців. Причиною цього є велика мотивація українських військових та економне використання ракет, але не тільки.

Як Україна намагається компенсувати дефіцит ракет Patriot?