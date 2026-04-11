Про це повідомили у The Wall Street Journal.
Що відомо про нову угоду Пентагон?
Контракт Міністерства оборони США передбачає модернізацію та прискорення виробництва ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE). Сума угоди становить понад 4,7 мільярда доларів.
Планується, що завдяки домовленості виробництво ракет до 30 червня 2030 року зросте з 620 до 2 тисяч одиниць на рік. Також йдеться про надання супутніх сервісів: обладнання, програмного забезпечення, технічного планування та управління роботами.
Видання нагадало, що армія США використовує PAC-3 MSE в основній системі перехоплення ракет середньої та великої дальності. Також це основа ППО Вашингтону та їхніх союзників.
Постачання цих ракет значно обмежили з початку протидії ударами Ірану у регіонах Перської затоки.
Чи надають Україні такі ракети?
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна тримає контакт з партнерами для посилення ППО. Зокрема, продовжуються постачання ракет для ЗРК Patriot і Київ нещодавно отримав нову партію.
До цього він розповів, що США та їхні союзники за перші 4 дні війни в Ірану випустили понад 800 ракет з Patriot. За даними Зеленського, це приблизно на 200 більше, ніж отримала Україна за останні три роки.
До того ж американці збивали ракетами за близько 6 мільйонів доларів "Шахед" за 70 тисяч доларів.
Український лідер попереджав про можливе зменшення допомоги від США для України через ескалацію на Близькому Сході.