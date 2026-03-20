Про це йдеться у матеріалі The Times.

Попри зауваження Трампа, Володимир Зеленський направив групу інструкторів, що складається з 201 фахівця, до Кувейту, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії для допомоги в обороні від іранських ракет та безпілотників.

Один з українських офіцерів сказав, що був вражений тим, що держави Перської затоки запустили по одній ворожій цілі аж 8 ракет-перехоплювачів Patriot, кожна з яких вартує понад 3 мільйони доларів.

Цікаво, що дані з місій екіпажів українських ракет Patriot були передані союзникам, які також використовують цю систему. Однак, видається, США та їхні союзники в Перській затоці не звернули уваги на складні розрахунки, які Україна зробила для покращення показників перехоплення ворожих цілей.

Я не розумію, що вони (союзники – 24 Канал) робили, на що вони дивилися протягом чотирьох років, поки ми воюємо,

– сказав український офіцер.

За словами Володимира Зеленського, за перші чотири дні війни в Ірані США та їхні союзники запустили понад 800 ракет Patriot, що приблизно на 200 більше, ніж Україна отримала за останні три роки.

"Часто вони (США та їхні союзники – 24 Канал) стріляли бездумно. Наприклад, вони використовували ракету SM-6 – з корабля, дуже хорошу ракету вартістю близько 6 мільйонів доларів, щоб збити "Шахед" вартістю 70 000 доларів", – сказав один з українських офіцерів в інтерв'ю.

Українські інструктори також звернули увагу на те, що союзники часто не здатні належним чином маскувати свої дорогі радари від ворога. Натомість українська сторона має значний досвід у цьому питанні: мобільні радіолокаційні системи постійно змінюють позиції, тому російським силам майже не вдається їх уразити.

Один з українських експертів навів показовий випадок: лише 3 дешеві дрони-камікадзе "Шахед" змогли вразити радар раннього виявлення AN/FPS-132 вартістю близько мільярда доларів, а також щонайменше один радар висотних систем протиповітряної оборони Terminal, ціна якого сягає приблизно 300 мільйонів доларів. За його словами, ці об’єкти були добре помітні на відкритих супутникових знімках.

Два місяці вони стояли точно на тому самому місці, а потім прилетіли "Шахеди". Три "Шахеди" вартістю близько 70 000 доларів кожен. І все,

– розповів високопоставлений український офіцер.

Водночас український полковник Кирило Перетятко з тактичної групи протиповітряної оборони зауважив, що жодна країна не повинна розслаблятися, коли йдеться про вивчення протиповітряної оборони. Офіцер сказав, що уроки України щодо організації зброї проти широкого спектра цілей можуть допомогти іншим країнам.

"Таких операцій, таких зіткнень, як ті, що відбуваються зараз в Україні, у світовій історії ще не було. Це зовсім інша війна, яку вивчають усі країни", – резюмував Перетятко.

