Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив 24 Каналу думку, що швидкої перемоги не буде. Війна на Близькому Сході може затягнутися.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

"Усе вказує на те, що швидкої перемоги не буде. Наскільки довго триватиме війна, залежатиме від двох чинників. Перший – це здатність Ірану виготовляти зброю. Другий – це здатність Ірану імпортувати озброєння. Якщо це вирішать, то війна затягнеться. Якщо ні, Іран спробує завершити її через переговори. І ціна, яку він вимагатиме від США та Ізраїлю – збереження режиму аятол, тобто зняття цього питання з порядку денного", – вважає він.

За його словами, це означає, що зрештою буде нова війна. Адже іранський режим зрозумів, що на кону стоїть питання його виживання. Відповідно він усе одно готуватиметься до нового протистояння. Це певний цикл: від інтенсивної фази до менш інтенсивної, і знов до загострення.

Як розвиватимуться події на Близькому Сході?

Дмитро Кулеба припустив, що, найімовірніше, ситуація розвиватиметься так, як і зараз. Тобто бомбардування з боку США та Ізраїлю триватимуть. Ймовірно, масштабної наземної операції на території Ірану не буде. Тегеран час від часу відповідатиме ударами, а ключова лінія фронту пролягатиме через Ормузьку протоку. Саме той вузол доведеться "розрубати", але для цього необов'язково проводити повномасштабну наземну операцію.

Річ у тім, що Трамп вже міг би заявити, що переміг у війні. Але він знає, що це не так. Адже його початкова ціль, озвучена на старті, – повстання в Ірані та зміна режиму. Коли на другий день стало очевидно, що повстання не відбувається, а режим чинить опір, він змінив риторику: мовляв, ціль – знищення озброєння, флоту та ядерної програми. Тобто фактично він вже змінив цілі,

– пояснив ексміністр.

Трамп розуміє, що якщо режим зберігається, то війна так чи інакше триватиме. Можливо, це буде не 200 ракет і дронів на день, а 10. Але їх усе одно запускатимуть. Наприклад, щоб контролювати Ормузьку протоку, достатньо одного дрона на день, який уражатиме танкер чи будь-який інший корабель. Тому якщо режим зберігається, перемогу оголосити неможливо.

Зараз я не бачу загрози для режиму аятол в Ірані. Повномасштабна наземна операція США в Ірані для аятол буде фактично подарунком. Вони цього чекають і, напевно, хотіли б, щоб вона розпочалася. Бо знають одне просте правило: американський народ дуже нетерплячий і не любить, коли американські хлопці гинуть на незрозумілій для них землі. Їм подобається, коли літають бомбардувальники, кораблі запускають Tomahawk, усе палає, і Штати перемагають,

– сказав Кулеба.

Він додав, що стратегія Ірану – перемогти не військовим, а політичним шляхом. Стратегія США – військовим, а не політичним. Тегеран прекрасно розуміє, що якщо буде наземна операція, то війна швидко втратить популярність у Штатах, тому що мертві морські піхотинці почнуть повертатися додому.

Зверніть увагу! Президент США Дональд Трамп відповів, чи планує відправляти наземні війська в Іран. Він спростував повідомлення ЗМІ про можливе відправлення американських військових для посилення операції у регіоні.

