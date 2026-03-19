Про це повідомляє CNN. Журналісти посилаються на джерела.

Чи правда, що Іран збив літак США?

Є офіційна заява, в якій сказано, де стався інцидент і чи є загиблі.

За словами, капітана Тіма Гокінса, речника Центрального командування США, винищувач-невидимка п'ятого покоління "виконував бойове завдання над Іраном". Але літак був змушений здійснити аварійну посадку. Про збиття офіційно не кажуть і стверджують, що "літак приземлився благополучно, а стан пілота стабільний".

Обставини інциденту розслідують.

За інформацією двох джерел, обізнаних із ситуацією, американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на американській авіабазі на Близькому Сході після того, як його, як вважається, було збито іранським вогнем,

– ідеться в матеріалі.

Журналісти наголосили, що аварійна посадка американського літака сталася на тлі того, як високопоставлені чиновники Трампа продовжують заявляти про значні успіхи у війні проти Ірану. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Америка "перемагає з великою перевагою". А іранська ППО нібито "зведена нанівець".

Цей інцидент стане першим випадком, коли Іран збив американський літак у ході війни, що розпочалася наприкінці лютого,

– акцентували CNN.

Вони додали, що літаки F-35 використовують як США, так і Ізраїль. Одне таке повітряне судно коштує понад 100 мільйонів доларів.

Довідка. F-35 Lightning II – родина малопомітних багатоцільових винищувачів п'ятого покоління, розроблена американською фірмою Lockheed Martin. Екіпаж складається з одного пілота. Літак може нести на борту багато різного озброєння залежно від модифікації. Це можуть бути ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM і AIM-120 AMRAAM, крилаті ракети Storm Shadow і AGM-158 JASSM, кореговані бомби JDAM вагою до 910 кілограмів, кластерні бомби WCMD, керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon і протитанкові ракети Brimstone.