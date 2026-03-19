Об этом сообщает CNN. Журналисты ссылаются на источники.

Правда ли, что Иран сбил самолет США?

Есть официальное заявление, в котором сказано, где произошел инцидент и есть ли погибшие.

По словам, капитана Тима Хокинса, спикера Центрального командования США, истребитель-невидимка пятого поколения "выполнял боевую задачу над Ираном". Но самолет был вынужден совершить аварийную посадку. О сбивании официально не говорят и утверждают, что "самолет приземлился благополучно, а состояние пилота стабильное".

Обстоятельства инцидента расследуются.

По информации двух источников, знакомых с ситуацией, американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как его, как считается, был сбит иранским огнем,

– говорится в материале.

Журналисты отметили, что аварийная посадка американского самолета произошла на фоне того, как высокопоставленные чиновники Трампа продолжают заявлять о значительных успехах в войне против Ирана. В частности, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Америка "побеждает с большим преимуществом". А иранская ПВО якобы "сведена на нет".

Этот инцидент станет первым случаем, когда Иран сбил американский самолет в ходе войны, начавшейся в конце февраля,

– акцентировали CNN.

Они добавили, что самолеты F-35 используют как США, так и Израиль. Одно такое воздушное судно стоит более 100 миллионов долларов.