Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на трех осведомленных лиц.
Что известно о трех сбитых истребителях F-15?
Как отмечает один из американских чиновников, пилот F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам F-15. Все самолеты упали, но пилотам удалось выжить – они катапультировались.
Американские истребители случайно сбили после того, как иранские дроны залетели в воздушное пространство Кувейта. Один из них ударил по тактическому оперативному центру в торговом порту. Из-за этого погибли 6 американских военнослужащих.
По словам издания, официальные лица были в напряжении после ударов. Поэтому самолеты, которые обнаружили радары, еще больше их озадачили. Из-за этого открыли огонь.
Представитель Центрального командования США отказался от комментариев. Инцидент продолжают расследовать, поэтому настоящая причина может оказаться другой.
Что ранее заявляли о сбитых истребителях F-15?
В Кувейте упал американский истребитель F-15 Strike Eagle вблизи базы Ali Al Salem Air Base. Пилот успел катапультироваться и выжил. Несмотря на заявления иранских источников о якобы поражении самолета, по данным CNN, три F-15E были ошибочно сбиты системами ПВО Кувейта.
Впоследствии United States Central Command подтвердило, что 2 марта над Кувейтом разбились три истребителя F-15E Strike Eagle, которые выполняли задачи в рамках операции, а предварительной причиной инцидента назвали дружественный огонь со стороны кувейтской ПВО.