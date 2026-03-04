Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на трьох обізнаних осіб.

Читайте також "Є великий ризик для ППО": як операція в Ірані вплине на обстріли України

Що відомо про три збиті винищувачі F-15?

Як зазначає один з американських чиновників, пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках F-15. Всі літаки впали, але пілотам вдалось вижити – вони катапультувалися.

Американські винищувачі випадково збили після того, як іранські дрони залетіли у повітряний простір Кувейту. Один з них вдарив по тактичному оперативному центру у торговому порту. Через це загинули 6 американських військовослужбовців.

За словами видання, офіційні особи були в напрузі після ударів. Тому літаки, які виявили радари, ще більше їх спантеличили. Через це відкрили вогонь.

Представник Центрального командування США відмовився від коментарів. Інцидент продовжують розслідувати, тому справжня причина може виявитись іншою.

Що раніше заявляли про збиті винищувачі F-15?