Про це повідомило Міністерство оборони Кувейту.

До теми Іран атакував безпілотниками міжнародний аеропорт Кувейту, є постраждалі, – ЗМІ

Що відомо про розбиття американських літаків у Кувейті?

Речник Міністерства оборони Кувейту повідомив, що вранці 2 березня над країною зазнали аварії кілька американських військових літаків. За словами посадовця, усі члени екіпажів вижили та були врятовані.

Представник кувейтського Міноборони зазначив, що компетентні служби негайно розпочали пошуково-рятувальну операцію. Екіпажі евакуювали та доставили до лікарні для медичного огляду й надання необхідної допомоги. Наразі їхній стан оцінюють як стабільний.

Також речник повідомив, що щодо обставин інциденту відбувається пряма координація з американськими військовими партнерами, а сторони вже вжили спільних технічних заходів.

За словами посадовця, відповідні органи контролюють перебіг розслідування, щоб встановити причини аварії, та закликав орієнтуватися лише на інформацію з офіційних джерел.

У мережі також опублікували відео із можливими авіакатастрофами американських літаків над Кувейтом. Clash Report зазначає, що розбилися 2 окремі винищувачі F-15 – один повністю був охоплений полум'ям, а в іншому вогонь було видно лише біля правого двигуна.

Літак F-15 розбився у Кувейті 2 березня: дивіться відео

Падіння літака F-15 у вогні над Кувейтом: дивіться відео

У мережі також оприлюднили ймовірні фото американських пілотів, яким вдалося врятуватися після авіатрощі над Кувейтом.

Фото ймовірних американських пілотів, які врятувалися після авіакатастрофи над Кувейтом / Фото Clash Report (18+)

Цікаво, що раніше іранці стверджували, що вони нібито підбили американський винищувач F-15 над Кувейтом. Утім, є припущення, що повітряне судно могло бути випадково збите ППО Кувейту.

Що відбувається у Кувейті на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану?