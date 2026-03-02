Про це повідомило Міністерство оборони Кувейту.
До теми Іран атакував безпілотниками міжнародний аеропорт Кувейту, є постраждалі, – ЗМІ
Що відомо про розбиття американських літаків у Кувейті?
Речник Міністерства оборони Кувейту повідомив, що вранці 2 березня над країною зазнали аварії кілька американських військових літаків. За словами посадовця, усі члени екіпажів вижили та були врятовані.
Представник кувейтського Міноборони зазначив, що компетентні служби негайно розпочали пошуково-рятувальну операцію. Екіпажі евакуювали та доставили до лікарні для медичного огляду й надання необхідної допомоги. Наразі їхній стан оцінюють як стабільний.
Також речник повідомив, що щодо обставин інциденту відбувається пряма координація з американськими військовими партнерами, а сторони вже вжили спільних технічних заходів.
За словами посадовця, відповідні органи контролюють перебіг розслідування, щоб встановити причини аварії, та закликав орієнтуватися лише на інформацію з офіційних джерел.
У мережі також опублікували відео із можливими авіакатастрофами американських літаків над Кувейтом. Clash Report зазначає, що розбилися 2 окремі винищувачі F-15 – один повністю був охоплений полум'ям, а в іншому вогонь було видно лише біля правого двигуна.
Літак F-15 розбився у Кувейті 2 березня: дивіться відео
Падіння літака F-15 у вогні над Кувейтом: дивіться відео
У мережі також оприлюднили ймовірні фото американських пілотів, яким вдалося врятуватися після авіатрощі над Кувейтом.
Фото ймовірних американських пілотів, які врятувалися після авіакатастрофи над Кувейтом / Фото Clash Report (18+)
Цікаво, що раніше іранці стверджували, що вони нібито підбили американський винищувач F-15 над Кувейтом. Утім, є припущення, що повітряне судно могло бути випадково збите ППО Кувейту.
Що відбувається у Кувейті на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану?
Видання AFP писало, що вранці 2 березня Іран атакував американське посольство у Кувейті. Над будівлею дипломатичного відомства здіймався дим, також були помічені карети швидкої допомоги та машини пожежників.
28 лютого Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту безпілотниками. Внаслідок цього постраждали кілька працівників, також було пошкоджено пасажирський термінал.
Варто зазначити, що на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану Держдеп звернувся до американців, які перебувають на Близькому Сході. Американське міністерство порадило своїм громадянам у всьому світі бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.