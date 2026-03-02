Видання AFP пише про те, що над будівлею дипломатичного відомства здіймається дим.

Що відомо про атаку на посольство США в Кувейті?

Іранське інформаційне агентство Tasnim поширює кадри з місця події.

Удар по посольству США в Кувейті / Фото Tasnim

На фото зафіксовано момент, коли по будівлі посольства США в Кувейті було завдано удар, і над нею піднялися стовпи диму,

– йдеться у повідомленні ресурсу.

Окрім того, очевидці повідомили Reuters, що в районі посольства були помічені пожежники та карети швидкої допомоги.

Наразі у посольстві ніяк не коментували атаку. На сторінці дипвідомства у соцмережі "Х" лише попередили про постійну загроза ракетних і безпілотних атак над Кувейтом. Американців не приходити до посольства. Їм порадили не виходити надвір і ховатися у своєму житлі на найнижчому доступному поверсі, подалі від вікон.

Посольство США в Кувейті закликає громадян США залишатися у сховищі, переглянути плани безпеки на випадок атаки та бути пильними у разі можливих подальших ударів. Працівники посольства США перебувають у сховищі,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Кувейті також розташована військова база США Алі-аль-Салем. Іран вже завдавав по ній ударів, внаслідок яких загинули троє американських військовослужбовців.

Останні події на Близькому Сході