Відомо, що бойовики "Хезболли" завдали ударів, зокрема, по ізраїльському місту Хайфа. Це був перший прямий транскордонний удар угруповання з використанням ракет і безпілотників з моменту припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном у листопаді 2024 року. Про це пише CNN.

Що відомо про обмін ударами між "Хезболлою" та Іраном?

В угрупованні пояснили свою атаку на Ізраїль "помстою за кров Верховного лідера мусульман, аятоли Алі Хаменеї", а також відповіддю на нібито неодноразові порушення з боку Ізраїлю в Лівані.

Своєю чергою Армія оборони Ізраїлю підтвердила атаку з боку "Хезболли". За лічені хвилини Ізраїль завдав ударів у відповідь по території Лівану. Повідомляється, що цілями стали:

південні передмістя Бейрута (Дахія), які вважаються оплотом "Хезболли";

об'єкти на півдні Лівану;

локації в долині Бекаа;

інфраструктура та високопоставлені представники "Хезболли".

Ізраїль також закликав до евакуації мешканців майже 50 сіл на півдні Лівану.

Як повідомив телеканал Al Hadath, під час ізраїльського удару по Бейруту загинув голова політичної фракції "Хезболли" Мухаммед Раад загинув під час удару Ізраїлю по Бейруту. При цьому якісь деталі операції залишаються невідомими.

Довідка: Мухаммед Раад – ліванський політик, один із провідних представників шиїтського руху "Хезболла". 1992 року є депутатом парламенту Лівану, де очолює парламентський блок "Хезболли" (блок "Вірність спротиву"). Він є однією з ключових політичних фігур "Хезболли" та представляє рух у парламенті Лівану.

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам засудив ракетний обстріл з боку "Хезболли", назвавши його "безвідповідальним і підозрілим кроком", який ставить під загрозу безпеку Лівану та дає Ізраїлю привід для подальших ударів.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє, що за попередніми даними внаслідок ізраїльських авіаударів по країні загинула 31 людина та 149 отримали поранення.

