Ізраїль воює саме з терористичною організацією "Хезболла", яка вступила у війну практично одразу після того, як США та Ізраїль завдали удару по Ірану. Про це заявив Віталій Портников.

До теми Вихід американських військ із Сирії показав іронічний провал США в Іраку

Уся правда про "завершення війни" між Ліваном та Ізраїлем

Припинення вогню Ізраїлю проти "Хезболли" було однією з умов перемир'я, яке Трамп оголосив у війні США та Ізраїлю проти Ірану. Іран і Пакистан вимагали поширення перемир'я також на "Хезболлу". Вашингтон і Тель-Авів рішуче спростовували факт досягнення домовленостей щодо "Хезболли".

І от тепер президент США, очевидно, розраховуючи на певний поштовх у перемовинах з іранцями, пішов на виконання умов Тегерану. Ось вам і все завершення війни між Ізраїлем та Ліваном.

Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та президента Лівану Жозефа Ауна до Білого дому обговорити мирну угоду між двома країнами. На перший погляд, це також великий прогрес.

Але виникає питання, чому президент Лівану вже кілька місяців поспіль пропонував Ізраїлю перемовини і підписання мирної угоди, а Нетаньягу відмовлявся від контактів і погодився на них лише під жорстким тиском Трампа?

Відповідь проста: Ізраїль може підписати з Ліваном будь-яку угоду, але армія "Хезболли" залишається набагато серйознішою і впливовішою силою, ніж армія Лівану. У Лівану немає реальних військово-технічних можливостей роззброїти "Хезболлу".

Єдиною реальною силою, здатною змінити баланс сил у Лівані, була, як це не парадоксально, саме ізраїльська армія.

Тепер, коли перемир'я з "Хезболлою" починає діяти, у цієї підтримуваної Іраном терористичної організації з'являється значно більше можливостей відновити свої озброєння, збільшити кількість бойовиків і підготуватися до будь-яких можливих дій – уже не стільки проти Ізраїлю, скільки проти власної держави.

Можливості "Хезболли" проілюстровані хоча б тим, що в останні тижні війни Ізраїль змушений був завдавати ударів по християнських кварталах Бейрута, які раніше не ставали ареною цієї війни. Чому? Тому що саме в цих кварталах з'являлися позиції бойовиків "Хезболли". Саме звідти обстрілювали Ізраїль. Там працювали штаби цієї шиїтської терористичної організації. Чи могли ліванські християни якось боротися із загрозою для своїх домівок? Ні, таких можливостей у них, на превеликий жаль, не було.

Цікаво Є лише один спосіб вбити економіку Ірану – і Трамп навряд чи на нього піде

Як ситуація розвиватиметься далі?

Говорити про те, що Трамп зупинив війну Ізраїлю з Ліваном, як це він робить, – означає приховувати реальність того, що відбувається. Президент США, змучений енергетичною та економічною кризою, яка посилюється у світі, і занепокоєний власними політичними перспективами, які лише погіршуються, вкотре пішов на виконання ультимативних вимог керівництва Ірану, якого він нібито переміг.

Але війна насправді продовжується. Поки блокується Ормузька протока, а Захід із жахом очікує наслідків, можливо, найбільшої економічної та енергетичної кризи століття, війна триває. Вона може зупинитися лише в разі, якщо Іран розблокує цей торговельний шлях і якщо перемир'я буде продовжене.

І, як ми розуміємо, це перемир’я дасть Ірану можливість відновити власні військово-технічні спроможності, а, можливо, і просунутися на шляху до створення ядерної зброї, поява якої в Ірану серйозно непокоїть і Сполучені Штати, й Ізраїль. Тепер ми вже розуміємо: якщо така зброя з'явиться, навряд чи хтось у Тегерані буде реально боятися застосувати її проти Тель-Авіва чи Хайфи. Це може статися вже найближчими роками.

Невідомо, наскільки готовність Трампа погоджуватися з умовами, які виставляє керівництво Корпусу вартових Ісламської революції та аятола Моджтаба Хаменеї, якого з часу загибелі його батька ніхто не бачив, може вважатися реальною перемогою у війні і встановленням миру.

Принаймні багато залежатиме від того, якими реальними інструментами зможе користуватися армія Лівану для справжнього роззброєння "Хезболли", яка, як ми чуємо з заяв її лідерів, роззброюватися не збирається і планує використати перемир'я у власних інтересах.

І найголовніше – це перемир'я лише на 10 днів. Ми не можемо знати, що станеться за цих 10 днів у сучасному світі на тлі карколомної кризи, свідками і, можливо, жертвами якої всі ми можемо стати.

Чи не розпочнуться нові бойові дії між Ізраїлем і "Хезболлою" тоді, коли в самій "Хезболлі" вирішать, що достатньо підготувалися до нового раунду ударів по півночі Ізраїлю?

Володимир Путін уважно спостерігає за всіма цими подіями і готовий взяти участь у подальшій дестабілізації Близького Сходу. А поки що він дестабілізує Україну, влаштовуючи нові ракетні атаки на нашу країну, які хоч і засуджуються Трампом, але не призводять до жодних реальних змін в американській позиції.