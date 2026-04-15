Хоча вихід США з JCPOA у 2018 році обвалив експорт до 444 тисяч барелів на добу у 2020-му, він поступово повернувся до 1,5 мільйона барелів на добу у 2024 році і до 1,6 мільйона у 2025-му. Про це пише Ігор Семиволос.

Чому блокада Ормузької протоки не вдарить по Ірану?

Іран та Китай розробили систему торгівлі нафтою, яка обходить західні банки та судноплавні компанії. Іран відправляє нафту до Китаю на "темних" танкерах без транспондерів, отримуючи оплату в юанях через дрібні китайські банки. Після прибуття до Китаю вантажі перемарковуються як малайзійська або близькосхідна нафта.

Трейдери використовують методи обману, включно з перемаркуванням нафти іранського походження, трансляцією фальшивої інформації про маршрути танкерів ("спуфінг") та використанням "тіньового флоту" старих суден, власність яких важко відстежити.

Цю нафту купують дрібні незалежні китайські нафтопереробні заводи – так звані "чайники", – на які припадає близько 90% усього іранського нафтового експорту. Вони важко піддаються виявленню і не мають зв'язку з американською фінансовою системою, що критично обмежує ефективність санкцій США.

У 2022 та 2023 роках іранські нафтові продажі принесли по 53 – 54 мільярди доларів – і це попри санкції. Іранці під нафтовим тиском не просто вижили – вони вдосконалилися. Тривалість рейсів нормалізувалася, координація перевалки "борт-у-борт" прискорилася, а маршрутизація стала дедалі структурованішою.

Тобто навіть якби морська блокада Ормузу спрацювала технічно – а вона не спрацює з причин, які ми вже розібрали, – Іран уже має готову альтернативну інфраструктуру для нафтового експорту, яку він відпрацьовував роками. Китай не припинить купувати іранську нафту через американський ультиматум, бо він уже довів, що готовий ігнорувати санкції США саме в цій сфері.

Блокада Ормузу б'є по всіх – включно зі США та їхніми союзниками – але не зупиняє ту частину іранського нафтового потоку, яка вже й так йде в обхід.

Можна, звісно, застосувати один інструмент, який дійсно може вдарити по іранських доходах. Для цього необхідно цілеспрямовано тиснути на Китай. Але це торгова війна з Китаєм одночасно з іранською – Трамп уже й так веде тарифну війну, і додавати ще один фронт ризиковано.