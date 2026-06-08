Про це повідомили Національні збройні сили Латвії.

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Що відомо про збиття безпілотника у Латвії союзними силами?

За даними військових, дрон був знищений французькими винищувачами у регіоні Латгалія. Це перший випадок, коли в Латвії було прийнято рішення не лише зафіксувати, а й збити безпілотник, що зайшов з-за меж держави.

У зв'язку з інцидентом у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу різного рівня. Жителі Лудзенського та Резекненського країв отримали "помаранчеве" попередження, яке передбачає необхідність негайно сховатися та дотримуватися інструкцій. В Алуксненському та Балвському краях діяло "жовте" попередження, яке не вимагало негайних дій, але інформувало про потенційну загрозу. Згодом Національні збройні сили повідомили, що загроза в повітряному просторі ліквідована.

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НЗС раніше нагадували, що доки триває російська агресія проти України, можливе повторення випадків, коли в повітряний простір Латвії влітає або наближається до нього іноземний безпілотний літальний апарат.

Зазначимо, що в Латвії діє двоступенева система оповіщення про повітряні загрози. "Жовтий" рівень означає потенційну небезпеку та попереджає населення про можливі ризики без необхідності негайних дій, тоді як "помаранчевий" сигналізує про безпосередню загрозу і передбачає обов'язкове виконання інструкцій, зокрема пошук укриття та дотримання правил безпеки.

Нагадаємо, країни Балтії дедалі частіше фіксують появу невідомих безпілотників. Один із таких випадків стався 23 травня в Латвії, де дрон впав в озеро Дридзіс і вибухнув. Про інцидент повідомили місцеві жителі, після чого на місце прибули правоохоронці та рятувальники. Постраждалих немає, фрагменти безпілотника вилучили, обставини його появи з'ясовуються.

Reuters писало, що НАТО планує посилити оборону свого східного флангу, створивши нову структуру для швидкого перекидання військ до країн Балтії у разі потенційної загрози з боку Росії. Йдеться про формування окремого командного рівня, який дозволить оперативніше розгортати сили в регіоні. За планом, новий корпус може координувати до 40 – 60 тисяч військових і забезпечувати швидке підсилення оборони Латвії, Литви та Естонії.