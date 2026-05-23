Детальніше про це розповіли в Державній поліції країни.

Що відомо про дрон у Латвії?

Близько 08:00 23 травня від місцевих жителів надійшло повідомлення до правоохоронців про падіння безпілотника в озеро Дридзіс у Краславському краї.

За наявною інформацією, апарат здетонував при контакті з водною поверхнею. Постраждалих унаслідок інциденту немає. У поліції повідомили, що знайшли фрагменти дрона на місці події.

Де розташоване озеро, у яке впав невідомий дрон: дивіться на карті

До пошукових робіт залучили додаткові ресурси, зокрема поліцейський безпілотник, човен Державної пожежно-рятувальної служби, а також військовослужбовців Національних збройних сил.



Уламок дрона, який упав у Латвії / Фото поліції

Що зараз відбувається у країнах Балтії та які заяви звучать з Росії?

Країна-агресорка почала поширювати заяви про нібито підготовку запусків українських безпілотників по своїй території з Латвії. Офіційно ці звинувачення з боку зовнішньої розвідки Росії спростувало Міністерство закордонних справ України.

При цьому в ООН Василь Небензя повторив подібні твердження про "загрози" з боку країн Балтії, однак Латвія та США різко відреагували на ці слова, назвавши їх брехнею та підтвердивши дотримання союзницьких зобов'язань у межах НАТО.

Загалом же буквально 21 травня у трьох регіонах Латвії – Лудзенському, Резекненському та Краславському – оголошували повітряну тривогу, а сили повітряної поліції НАТО були приведені в бойову готовність. Упродовж кількох днів поспіль у країні фіксували сигнали про можливі загрози.

Експерти Валерій Клочок та Андрій Ткачук у коментарі для 24 Каналу зазначили, що подібні заяви можуть бути не лише інформаційними провокаціями Росії, а й частиною ширших інтересів, які виходять за межі звичайної пропаганди.