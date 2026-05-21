У Латвії вже третій день підряд лунає сигнал про загрозу, наразі постраждалих немає. Про це повідомляє латвійське Delfi.

Що відомо про повітряну тривогу в Латвії?

Причиною стало потрапляння безпілотника в повітряний простір країни.

Внаслідок тривоги:

мобільні зенітні установки зайняли свої позиції;

припинено засідання районної ради Резекне;

рух потягів було припинено в округах Лудза, Резекне та Краслава;

в муніципалітеті Краслава скликали засідання Комісії цивільного захисту.

Армія Латвії заявляє, що разом із союзниками по НАТО забезпечує можливість негайно реагувати на потенційні загрози. Нещодавно вона посилила зенітні можливості вздовж східного кордону, направивши додаткові підрозділи.

У Ризі розробляють рекомендації щодо дій у разі небезпеки. Їх планують опублікувати найближчим часом.

Сигнали тривоги пов'язані з гібридними діями Росії у війні в Україні. Кілька разів дрони, що залітали на територію країни вибухали. Найбільш відомий випадок відбувся на нафтовій базі в Резекне.

Зверніть увагу! Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що росіяни тестують НАТО, щоб розуміти, як там реагуватимуть на агресію проти однієї з країн Балтії. Для цього окупантам не потрібна важка техніка, а достатньо "Шахедів". Він вважає, що спроби атакувати країни Балтії – це частина інформаційної війни росіян. У Москві прагнуть показати, що НАТО недієздатне у разі загроз з боку Кремля. Проте, за словами Загороднього, видно, що НАТО не хоче воювати з Росією і реагувати на її провокації щодо країн Балтії.

