В Латвии уже третий день подряд раздается сигнал об угрозе, пока пострадавших нет. Об этом сообщает латвийское агентство Delfi.

Что известно о воздушной тревоге в Латвии?

Причиной стало попадание беспилотника в воздушное пространство страны.

В результате тревоги:

мобильные зенитные установки заняли свои позиции;

приостановлено заседание районного совета Резекне;

движение поездов было прекращено в округах Лудза, Резекне и Краслава;

в муниципалитете Краслава созвали заседание Комиссии гражданской защиты.

Армия Латвии заявляет, что вместе с союзниками по НАТО обеспечивает возможность немедленно реагировать на потенциальные угрозы. Недавно она усилила зенитные возможности вдоль восточной границы, направив дополнительные подразделения.

В Риге разрабатывают рекомендации по действиям в случае опасности. Их планируют опубликовать в ближайшее время.

Сигналы тревоги связаны с гибридными действиями России в войне в Украине. Несколько раз дроны, что залетали на территорию страны взрывались. Наиболее известный случай произошел на нефтяной базе в Резекне.

Обратите внимание! Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что россияне тестируют НАТО, чтобы понимать, как там будут реагировать на агрессию против одной из стран Балтии. Для этого оккупантам не нужна тяжелая техника, а достаточно "Шахедов". Он считает, что попытки атаковать страны Балтии – это часть информационной войны россиян. В Москве стремятся показать, что НАТО недееспособно в случае угроз со стороны Кремля. Однако, по словам Загороднего, видно, что НАТО не хочет воевать с Россией и реагировать на ее провокации в отношении стран Балтии.

