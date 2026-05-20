Об этом говорится в заявлении Небензи во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая.

Небензя повторил заявления Службы внешней разведки России, которые ранее уже были официально опровергнуты Украиной и Латвией. Речь идет о якобы подготовке ударов украинских беспилотников с территории Латвии и других стран Балтии.

Кроме того, российский дипломат пригрозил, что членство НАТО якобы не гарантирует странам Балтии защиты в случае вооруженного ответа России.

В то же время представитель Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес ответила России на ее дерзкие заявления. Она отметила, что Москва в очередной раз распространяет ложь и дезинформацию.

Это чистая выдумка и чистая ложь, и я не буду злоупотреблять временем членов Совета, чтобы подробно опровергнуть эту ложь. Вы получите это письменно,

– подчеркнула дипломат.

Также она добавила, что такие угрозы со стороны России свидетельствуют лишь об "отчаянии и слабости" Кремля.

"Мы видели подобную ложь, направленную против других членов этого Совета на предыдущих заседаниях. Поэтому для меня большая честь, что сегодня моя страна получила такое внимание", добавила Павлюта-Десландес.

К представительнице Латвии присоединилась и заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Она также прокомментировала лживые сообщения и угрозы России и отметила, что США выполняют все свои обязательства перед союзниками по НАТО.