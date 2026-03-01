Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі Daily Mail.

Яку заяву зробив Трамп?

Дональд Трамп окреслив можливі часові рамки військової операції проти Ірану. У коментарі він зазначив, що кампанія спочатку планувалася як процес тривалістю близько чотирьох тижнів.

Ми думали, що це буде приблизно чотири тижні. Це завжди був приблизно чотиритижневий процес, тому – хоч би якою сильною вона була, це велика країна, це займе чотири тижні – або менше,

– заявив Трамп.

За словами глави Білого дому, масштаби Ірану як держави впливають на складність та тривалість операції, однак США розраховують завершити її в межах озвученого періоду або навіть швидше.

Окремо Трамп прокоментував загибель американських військових під час операції. Президент визнав, що ризики залишаються високими.

"Знаєте, ми очікуємо, що це (смерть військових – ред.) станеться, на жаль. Це може відбуватися продовжувати – це може траплятися знову", – сказав він.

Таким чином, американський лідер фактично визнав імовірність подальших втрат серед військовослужбовців США у разі продовження бойових дій.

Що відомо про втрати США під час атаки Ірану?