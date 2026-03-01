Американські військові наголошують, що бойові дії тривають. Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США.

Що відомо про втрати?

У Центральному командуванні США підтвердили, що внаслідок бойових дій у межах операції Epic Fury троє американських військових загинули, а п'ятеро перебувають у тяжкому стані. Кілька інших отримали незначні поранення від уламків і контузії – їх уже повертають до служби.

У командуванні зазначили, що масштабні бойові операції тривають, а ситуація залишається динамічною. З поваги до родин загиблих додаткові подробиці, зокрема імена військових, не розголошуватимуть щонайменше 24 години після офіційного повідомлення найближчих родичів.

Що відомо про операцію США в Ірані?

  • 28 лютого США та Ізраїль оголосили про початок масштабної операції проти Ірану під назвами Epic Fury та Roaring Lion. Президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії спрямовані на усунення загроз з боку іранського режиму та наголосив, що Сполучені Штати не допустять появи ядерної зброї в Ірану. Він також запевнив іранський народ, що зміни на краще вже наближаються.

  • За даними The Wall Street Journal, у межах операції було здійснено удари по резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, зокрема із застосуванням близько 30 авіабомб. Повідомляється, що кампанію підтримували кібератаки та масштабне розгортання американських сил у регіоні, включно з авіаносними групами та есмінцями.

  • Також стверджується, що внаслідок операції загинув Алі Хаменеї та кілька членів його родини. За оцінками, ці події могли спричинити значні втрати серед іранського керівництва та потенційно вплинути на внутрішню політику й зовнішньополітичний курс країни.