Американские военные отмечают, что боевые действия продолжаются. Об этом говорится в сообщении Центрального командования США.
Что известно о потерях?
В Центральном командовании США подтвердили, что в результате боевых действий в рамках операции Epic Fury трое американских военных погибли, а пятеро находятся в тяжелом состоянии. Несколько других получили незначительные ранения от обломков и контузии – их уже возвращают к службе.
В командовании отметили, что масштабные боевые операции продолжаются, а ситуация остается динамичной. Из уважения к семьям погибших дополнительные подробности, в частности имена военных, не будут разглашать минимум 24 часа после официального уведомления ближайших родственников.
Что известно об операции США в Иране?
28 февраля США и Израиль объявили о начале масштабной операции против Ирана под названиями Epic Fury и Roaring Lion. Президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия направлены на устранение угроз со стороны иранского режима и отметил, что Соединенные Штаты не допустят появления ядерного оружия у Ирана. Он также заверил иранский народ, что изменения к лучшему уже приближаются.
По данным The Wall Street Journal, в рамках операции были нанесены удары по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в частности с применением около 30 авиабомб. Сообщается, что кампанию поддерживали кибератаки и масштабное развертывание американских сил в регионе, включая авианосными группами и эсминцами.
Также утверждается, что в результате операции погиб Али Хаменеи и несколько членов его семьи. По оценкам, эти события могли вызвать значительные потери среди иранского руководства и потенциально повлиять на внутреннюю политику и внешнеполитический курс страны.