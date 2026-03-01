Американские военные отмечают, что боевые действия продолжаются. Об этом говорится в сообщении Центрального командования США.

Что известно о потерях?

В Центральном командовании США подтвердили, что в результате боевых действий в рамках операции Epic Fury трое американских военных погибли, а пятеро находятся в тяжелом состоянии. Несколько других получили незначительные ранения от обломков и контузии – их уже возвращают к службе.

В командовании отметили, что масштабные боевые операции продолжаются, а ситуация остается динамичной. Из уважения к семьям погибших дополнительные подробности, в частности имена военных, не будут разглашать минимум 24 часа после официального уведомления ближайших родственников.

Что известно об операции США в Иране?