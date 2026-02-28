Ранее медиа сообщали о 40 погибших и 48 раненых, однако цифры уточнили после разбора завалов и идентификации тел. Об этом сообщает Yeni İzmir со ссылкой на местные власти и экстренные службы.
Что известно об ударе по вреду для девушек?
По сообщениям иранских СМИ, попадание пришлось непосредственно по территории школы для девочек в городе Минаб, иранской провинции Хормозган, что на юге страны. В момент атаки в заведении продолжались занятия.
Здание претерпело значительные разрушения: часть конструкций обвалилась, что значительно усложнило проведение спасательной операции. Медики оказывали помощь пострадавшим прямо на месте, после чего их транспортировали в больницы.
Официальные лица Ирана назвали инцидент "трагедией" и сообщили о начале расследования обстоятельств удара.
По предварительным данным, ранения получили десятки людей. Ранее речь шла о 48 травмированных, однако точное количество пострадавших может меняться, поскольку часть людей самостоятельно обращается в медучреждения.
Среди раненых есть дети. Несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.
Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против режима Ирана. Он подчеркнул, что Иран не может иметь ядерного оружия.
Израильские удары по Ирану были направлены против высокопоставленных иранских чиновников, включая верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана. Иранский источник сообщил о гибели нескольких командиров Корпуса стражей исламской революции и иранских политиков, но официального подтверждения со стороны Ирана нет.
28 февраля в ОАЭ прогремели взрывы в Дубае и Абу-Даби из-за иранских баллистических ракет, большинство из которых перехватила ПВО. Министерство обороны ОАЭ осудило атаку как нарушение суверенитета, заявив о праве на ответ, а несколько авиакомпаний приостановили рейсы из-за опасности.