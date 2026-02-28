Удары Израиля по Ирану в субботу утром были направлены против высокопоставленных иранских чиновников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два израильских источника, знакомые с ходом операции.

Смотрите также "Никогда не забудем": Украина сделала заявление относительно операции против Ирана

Кого планировали ликвидировать?

По данным CNN, среди целей были верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник Генерального штаба вооруженных сил Сайид Абдолрахим Мусави, а также президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также, по информации израильских источников, под удары могли попасть секретарь новосозданного Совета обороны Ирана Али Шамхани и секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани.

Известно, что в результате атаки Израиля полностью уничтожена резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи.



Уничтожена резиденция аятоллы / Спутниковые снимки NYT

В то же время корреспондент Reuters Фил Стюарт со ссылкой на иранский источник сообщил о гибели нескольких высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и иранских политиков в результате ударов США и Израиля. Официального подтверждения этой информации со стороны Ирана пока нет. Также неизвестно, пострадал ли кто-то из высшего руководства страны. Данные уточняются.

Что известно о боевых действиях в Иране?