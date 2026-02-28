Удари Ізраїлю по Ірану в суботу вранці були спрямовані проти високопоставлених іранських посадовців. Про це повідомляє CNN із посиланням на два ізраїльські джерела, обізнані з перебігом операції.

Кого планували ліквідувати?

За даними CNN, серед цілей були верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, начальник Генерального штабу збройних сил Сайїд Абдолрахім Мусаві, а також президент Ірану Масуд Пезешкіан. Також, за інформацією ізраїльських джерел, під удари могли потрапити секретар новоствореної Ради оборони Ірану Алі Шамхані та секретар Ради національної безпеки Алі Ларіджані.

Відомо, що внаслідок атаки Ізраїлю повністю знищено резиденцію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.



Знищена резиденція аятоли / Супутникові знімки NYT

Водночас кореспондент Reuters Філ Стюарт із посиланням на іранське джерело повідомив про загибель кількох високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції та іранських політиків унаслідок ударів США та Ізраїлю. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Ірану наразі немає. Також невідомо, чи постраждав хтось із вищого керівництва країни. Дані уточнюються.

