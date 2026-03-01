Про це повідомило іранське агентство Fars.
Хто з членів родини Хаменеї загинув разом із ним?
Серед загиблих, за даними джерел, – дочка, зять і онук аятоли Хаменеї. Співрозмовники агентства зазначили, що попередні повідомлення про загибель цих членів родини підтвердилися.
Також стало відомо, що одна з невісток Хаменеї загинула внаслідок ударів рано-вранці у суботу, 28 лютого, під час ракетного обстрілу.
Ці події розгортаються на тлі масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, яка, за повідомленнями, спричинила значні втрати серед вищого керівництва країни та родичів верховного лідера.
Повідомлення про загибель родичів і високопосадовців, пов'язаних з аятолою Хаменеї, свідчать про результативність ударів по стратегічних цілях у Тегерані та можуть вплинути на внутрішньополітичну ситуацію і зовнішню політику Ірану найближчим часом.
Як Тегеран підтвердив загибель Хаменеї?
Пізно вночі 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили загибель верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок операції Ізраїлю та США. В Ірані через це оголосили 40-денний траур і 7 днів загальнонаціональних вихідних.
Корпус вартових ісламської революції Ірану погрожує розпочати "найінтенсивнішу наступальну операцію у своїй історії" після вбивства Хаменеї. Водночас уряд Ірану попереджає, що "цей великий тяжкий злочин" не залишиться безкарним.
На заяви від іранської сторони оперативно відреагував президент США Дональд Трамп. Він застеріг Іран від подальшої наступальної операції словами "краще б вони цього не робили".