Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии Daily Mail.
Какое заявление сделал Трамп?
Дональд Трамп очертил возможные временные рамки военной операции против Ирана. В комментарии он отметил, что кампания изначально планировалась как процесс продолжительностью около четырех недель.
Мы думали, что это будет примерно четыре недели. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому – какой бы сильной она ни была, это большая страна, это займет четыре недели – или меньше,
– заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, масштабы Ирана как государства влияют на сложность и продолжительность операции, однако США рассчитывают завершить ее в пределах озвученного периода или даже быстрее.
Отдельно Трамп прокомментировал гибель американских военных во время операции. Президент признал, что риски остаются высокими.
"Знаете, мы ожидаем, что это (смерть военных – ред.) произойдет, к сожалению. Это может происходить продолжать – это может случаться снова", – сказал он.
Таким образом, американский лидер фактически признал вероятность дальнейших потерь среди военнослужащих США в случае продолжения боевых действий.
Что известно о потерях США во время атаки Ирана?
Во время операции Epic Fury погибли трое американских военных, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Центральное командование США не разглашает имена погибших не менее 24 часов после сообщения родственникам.
На этом фоне сенатор Марк Уорнер выразил сомнения относительно обоснованности решения Трампа об атаке на Иран, поскольку он не получил разведданных о непосредственной угрозе. Демократы планируют голосование за резолюцию, которая ограничит право президента проводить военные операции без одобрения Конгресса, в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года.