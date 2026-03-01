В эфире Bloomberg сенатор отметил, что как член так называемой "Группы восьми" не получал данных разведки, которые бы свидетельствовали о непосредственной опасности.
После сообщения о гибели американских военных во время операций против Ирана Марк Уорнер заявил, что не видит подтверждений "неизбежной угрозы" для США, о которой ранее говорил президент Дональд Трамп.
Обратите внимание! "Группа восьми" – это руководители Конгресса и профильных разведывательных комитетов, которых информируют о самых секретных операциях.
Уорнер задал ряд вопросов относительно реальной цели кампании: идет ли речь только о ядерных объектах, или также о ракетной программе Ирана, и не имеет ли операция целью смену режима в Тегеране.
Демократы планируют инициировать голосование за резолюцию, что ограничит право президента проводить военные операции без одобрения Конгресса в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года. Сенатор также подчеркнул, что администрация должна предоставить четкие юридические и стратегические объяснения как Конгрессу, так и семьям погибших военных.
Дональд Трамп заявил, что США потопили 9 иранских военных кораблей. США значительно повредили иранский военно-морской штаб.
Трамп заявил изданию The Atlantic, что новое руководство Ирана предложило ему возобновить переговоры. Президент США Дональд Трамп согласился продолжить переговоры.
Во время операции Epic Fury погибли трое американских военных, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Центральное командование США не разглашает имена погибших не менее 24 часов после сообщения родственникам.