В эфире Bloomberg сенатор отметил, что как член так называемой "Группы восьми" не получал данных разведки, которые бы свидетельствовали о непосредственной опасности.

После сообщения о гибели американских военных во время операций против Ирана Марк Уорнер заявил, что не видит подтверждений "неизбежной угрозы" для США, о которой ранее говорил президент Дональд Трамп.

Обратите внимание! "Группа восьми" – это руководители Конгресса и профильных разведывательных комитетов, которых информируют о самых секретных операциях.

Уорнер задал ряд вопросов относительно реальной цели кампании: идет ли речь только о ядерных объектах, или также о ракетной программе Ирана, и не имеет ли операция целью смену режима в Тегеране.

Демократы планируют инициировать голосование за резолюцию, что ограничит право президента проводить военные операции без одобрения Конгресса в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года. Сенатор также подчеркнул, что администрация должна предоставить четкие юридические и стратегические объяснения как Конгрессу, так и семьям погибших военных.

