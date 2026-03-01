Тем временем ПВО ОАЭ сообщают о сотнях перехваченных ракет и дронов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Atlantic.
Что заявил Трамп?
Президент США Дональд Трамп объявил, что военная операция против иранской ядерной программы "проходит чрезвычайно успешно".
По его словам, одновременно было ликвидировано 48 иранских командиров, а события хоть и развиваются стремительно, но по плану. Американский лидер также отметил, что Иран якобы был в двух неделях от получения ядерного оружия.
У Ирана было бы ядерное оружие уже через две недели, если бы мы не нанесли удар по их ядерной программе, – сказал он.
Отдельно Трамп прокомментировал ситуацию с ценами на нефть, отметив, что его "ничего не беспокоит", ведь он "делает то, что правильно".
Между тем силы противовоздушной обороны ОАЭ сообщили о сбитии 165 баллистических ракет, 2 крылатых ракет и 541 беспилотника. В то же время 21 дрон попал в гражданские объекты.
Ситуация в регионе остается напряженной. Официально Тегеран пока не обнародовал полной информации о потерях среди военного руководства.
Почему начался конфликт между США, Израилем и Ираном?
Конфликт между США, Израилем и Ираном длится десятилетиями. После Исламской революции 1979 года Иран разорвал дипломатические отношения с США.
Вашингтон неоднократно вводил санкции против Тегерана из-за его ядерной программы. Израиль считает Иран главной угрозой своей безопасности.
Тегеран поддерживает ряд группировок на Ближнем Востоке, которые Израиль и США считают враждебными. В 2015 году было подписано ядерное соглашение (JCPOA), которое ограничивало ядерные разработки Ирана в обмен на снятие санкций.
В 2018 году администрация Трампа вышла из этого соглашения и возобновила санкционное давление. После этого Иран начал постепенно отказываться от части обязательств по соглашению.
Сейчас в регионе регулярно происходят атаки дронов, ракетные удары и операции спецслужб. Последние заявления о ликвидации иранских командиров могут означать новый этап прямой военной эскалации.