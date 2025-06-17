В то же время предполагают, что недавние атаки Израиля не сдержат Иран надолго. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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О чем свидетельствуют данные разведки

Когда Израиль совершил масштабную воздушную атаку против Ирана, Тель-Авив предупреждал Тегеран о ядерной программе, намекая, что Иран быстро приближается к точке невозврата в своем стремлении получить такое оружие.

Оценки американской разведки пришли к выводу, что Иран не только активно не стремился получить ядерное оружие, но и находился в трех годах от возможности выработать и доставить его к выбранной цели,

– отмечает издание.

CNN пишет, что несмотря на то, что Израиль нанес ущерб объекту в Натанзе, второй ключевой объект по обогащению урана в Фордоу остался почти неповрежденным, и уничтожить его без США или специального оборудования не удастся.

По мнению американских чиновников, удары по иранским объектам могли лишь временно задержать развитие ядерной программы. Согласно обнародованной информации, предполагают, что это отложит процесс лишь на несколько месяцев.

В то же время среди них сохраняется опасения, что такая недавняя атака со стороны Израиля может дать обратный эффект и подтолкнуть Иран к тому, чего он раньше не делал, а именно – непосредственной разработки ядерного оружия.

В МАГАТЭ на прошлой неделе предупредили, что Иран уже имеет достаточно обогащенного урана, чтобы потенциально изготовить до девяти ядерных бомб. Но, по словам экспертов, речь идет и о налаживании системы доставки, что может длиться годами.

Напомним, 13 июня Израиль нанес превентивный удар по некоторым ядерным объектам Ирана из-за возможного изготовления ядерного оружия. Известно, что ключевые из них расположены в Натанзе, Фордоу, Исфахане, Хондаби, Тегеране и Бушере.