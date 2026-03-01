Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Сколько кораблей Ирана потопили США?
Президент США Дональд Трамп заявил, что США потопили 9 иранских военных кораблей. Некоторые из них были "относительно большие и важные".
Мы идем за другими – они скоро будут на дне моря,
– заявил Трамп.
Он также добавил, что США "в значительной степени" повредили иранский военно-морской штаб.
Сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social / Скриншот
Иран заявлял, что атаковал американский авианосец
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес ракетный удар по авианосцу USS Abraham Lincoln.
Центральное командование США опровергло эти заявления, показав фото с палубы авианосца, продолжающего выполнять задачи. По словам американских военных, ракеты Ирана даже не приблизились к кораблю.