Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Сколько кораблей Ирана потопили США?

Президент США Дональд Трамп заявил, что США потопили 9 иранских военных кораблей. Некоторые из них были "относительно большие и важные".

Мы идем за другими – они скоро будут на дне моря,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что США "в значительной степени" повредили иранский военно-морской штаб.



Сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social / Скриншот

Иран заявлял, что атаковал американский авианосец