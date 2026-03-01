Об этом сообщает Euronews и Центральное командование США в X.

Что известно об атаке Ирана по авианосцу США?

В Центральном командовании США эту информацию категорически опровергли.

"Линкольн" не был поражен. Запущенные ракеты даже не приблизились к нему. "Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку безжалостной кампании CENTCOM по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима,

– говорится в сообщении.

В США показали фото с палубы "пораженного" корабля

Справка: USS Abraham Lincoln – атомный авианосец класса Nimitz, который входит в десятку крупнейших кораблей ВМС США. Его длина составляет около 333 метров, водоизмещение – примерно 100 тысяч тонн. Судно способно нести до 65 самолетов и оснащено ракетными системами.

В конце января авианосец был переброшен в Персидский залив в рамках усиления американского военного присутствия. Действующий президент США Дональд Трамп тогда назвал это развертывание "армадой", объяснив шаг ростом напряжения вокруг Ирана и жесткой реакцией иранских властей на внутренние протесты.

