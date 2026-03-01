Про це повідомляє Euronews та Центральне командування США у X.

Що відомо про атаку Ірану по авіаносцю США?

У Центральному командуванні США цю інформацію категорично спростували.

"Лінкольн" не був уражений. Запущені ракети навіть не наблизилися до нього. "Лінкольн" продовжує запускати літаки на підтримку безжальної кампанії CENTCOM з захисту американського народу шляхом усунення загроз з боку іранського режиму,

– йдеться у повідомленні.

У США показали фото з палуби "ураженого" корабля

Довідка: USS Abraham Lincoln – атомний авіаносець класу Nimitz, який входить до десятки найбільших кораблів ВМС США. Його довжина становить близько 333 метрів, водотоннажність – приблизно 100 тисяч тонн. Судно здатне нести до 65 літаків і оснащене ракетними системами.

Наприкінці січня авіаносець був перекинутий до Перської затоки в межах посилення американської військової присутності. Чинний президент США Дональд Трамп тоді назвав це розгортання "армадою", пояснивши крок зростанням напруги навколо Ірану та жорсткою реакцією іранської влади на внутрішні протести.

Що відбувається в Ірані?