Про атаку поінформувало ізраїльське видання The Times of Israel.
Які наслідки балістичної атаки Ірану по Бейт-Шемеш?
1 березня Іран атакував балістичною ракетою житловий кварталу ізраїльського міста Бейт-Шемеш.
Унаслідок удару загинули 9 людей, ще 28 отримали поранення та були доправлені до лікарень. Стан двох постраждалих медики оцінюють як тяжкий.
Вибух повністю знищив місцеву синагогу, а також суттєво пошкодив громадське укриття та прилеглі житлові будівлі.
Міський голова Шмуель Грінберг повідомив, що з 20 жителями не вдалося зв’язатися. Водночас він зазначив, що відсутність контакту не означає, що ці люди постраждали.
Іран запускав десятки балістичних ракет по Ізраїлю
Іран запустив щонайменше 30 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю 28 лютого.
Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних залишатися в бомбосховищах.
Також підтримувані Іраном хусити в Ємені вирішили відновити ракетні атаки та атаки безпілотників на судноплавні маршрути та Ізраїль.