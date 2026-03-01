Об атаке проинформировало израильское издание The Times of Israel.
Какие последствия баллистической атаки Ирана по Бейт-Шемеш?
1 марта Иран атаковал баллистической ракетой жилой квартал израильского города Бейт-Шемеш.
В результате удара погибли 9 человек, еще 28 получили ранения и были доставлены в больницы. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Взрыв полностью уничтожил местную синагогу, а также существенно повредил общественное укрытие и прилегающие жилые здания.
Городской голова Шмуэль Гринберг сообщил, что с 20 жителями не удалось связаться. В то же время он отметил, что отсутствие контакта не означает, что эти люди пострадали.
Иран запускал десятки баллистических ракет по Израилю
Иран запустил по меньшей мере 30 баллистических ракет в направлении Израиля 28 февраля.
Армия обороны Израиля призвала гражданских оставаться в бомбоубежищах.
Также поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене решили возобновить ракетные атаки и атаки беспилотников на судоходные маршруты и Израиль.