Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Скільки кораблів Ірану потопили США?

Президент США Дональд Трамп заявив, що США потопили 9 іранських військових кораблів. Деякі з них були "відносно великі і важливі".

Ми йдемо за іншими – вони скоро будуть на дні моря,

– заявив Трамп.

Він також додав, що США "значною мірою" пошкодили іранський військово-морський штаб.



Допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social / Скриншот

Іран заявляв, що атакував американський авіаносець