В ефірі Bloomberg сенатор наголосив, що як член так званої "Групи восьми" не отримував даних розвідки, які б свідчили про безпосередню небезпеку.

Після повідомлення про загибель американських військових під час операцій проти Ірану Марк Ворнер заявив, що не бачить підтверджень "неминучої загрози" для США, про яку раніше говорив президент Дональд Трамп.

Зверніть увагу! "Група восьми" – це керівники Конгресу та профільних розвідувальних комітетів, яких інформують про найсекретніші операції.

Ворнер поставив низку запитань щодо реальної мети кампанії: чи йдеться лише про ядерні об'єкти, чи також про ракетну програму Ірану, і чи не має операція на меті зміну режиму в Тегерані.

Демократи планують ініціювати голосування за резолюцію, що обмежить право президента проводити військові операції без схвалення Конгресу відповідно до Закону про воєнні повноваження 1973 року. Сенатор також підкреслив, що адміністрація має надати чіткі юридичні та стратегічні пояснення як Конгресу, так і родинам загиблих військових.

