Известно, что боевики "Хезболлы" нанесли удары, в частности, по израильскому городу Хайфа. Это был первый прямой трансграничный удар группировки с использованием ракет и беспилотников с момента прекращения огня между Израилем и Ливаном в ноябре 2024 года. Об этом пишет CNN.

Что известно об обмене ударами между "Хезболлой" и Ираном?

В группировке объяснили свою атаку на Израиль "местью за кровь Верховного лидера мусульман, аятоллы Али Хаменеи", а также ответом на якобы неоднократные нарушения со стороны Израиля в Ливане.

В свою очередь Армия обороны Израиля подтвердила атаку со стороны "Хезболлы". За считанные минуты Израиль нанес ответные удары по территории Ливана. Сообщается, что целями стали:

южные пригороды Бейрута (Дахия), которые считаются оплотом "Хезболлы";

объекты на юге Ливана;

локации в долине Бекаа;

инфраструктура и высокопоставленные представители "Хезболлы".

Израиль также призвал к эвакуации жителей почти 50 сел на юге Ливана.

Как сообщил телеканал Al Hadath, во время израильского удара по Бейруту погиб глава политической фракции "Хезболлы" Мухаммед Раад погиб во время удара Израиля по Бейруту. При этом какие-то детали операции остаются неизвестными.

Справка: Мухаммед Раад – ливанский политик, один из ведущих представителей шиитского движения "Хезболла". 1992 года является депутатом парламента Ливана, где возглавляет парламентский блок "Хезболлы" (блок "Верность сопротивления"). Он является одной из ключевых политических фигур "Хезболлы" и представляет движение в парламенте Ливана.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил ракетный обстрел со стороны "Хезболлы", назвав его "безответственным и подозрительным шагом", который ставит под угрозу безопасность Ливана и дает Израилю повод для дальнейших ударов.

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что по предварительным данным в результате израильских авиаударов по стране погиб 31 человек и 149 получили ранения.

Боевые действия на Ближнем Востоке: что известно